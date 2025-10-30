記者喊「會談到台灣嗎」 川習二人沉默未回 林佳龍:對台美關係有信心
川習會引發全球關注，台灣政府密切追蹤相關發展，外交部長林佳龍在立法院外交委員會表示對台美關係有信心，並駁斥CNN報導台灣有意改派駐美代表的說法。同時，林佳龍證實正在安排我國APEC代表團與日本首相高市早苗會晤。值得注意的是，當南韓現場記者詢問美中領袖是否會談到台灣議題時，川普和習近平均保持沉默未予回應。此外，賴清德總統日前在將官晉升典禮上首次表態「反對推進統一」，引發各界解讀與討論。
在南韓舉行的川習會上，當記者詢問雙方是否會談及台灣議題時，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平均未作回應。這個被視為「深水區題目」的敏感議題，使兩位領導人選擇保持沉默。台灣立法院外交委員會也高度關注此次會晤。外交委員會召委王定宇特別指示，若有任何與台灣直接相關的訊息傳出，外交部應即時做出回應。外交部長林佳龍在委員會中表示，台灣對台美關係有信心，雙方保持密切的溝通管道。
針對CNN報導台灣當局因美中貿易談判可能影響台灣而感到焦慮，甚至有意改派駐美代表以加強與川普團隊互動的說法，林佳龍明確駁斥。他向立委徐巧芯表示，目前台灣駐美代表處功能發揮良好，沒有計畫召回或更換駐美代表俞大㵢。在APEC會議方面，林佳龍向立委陳俊宇表示，外交部正在積極安排我國代表團與日本新任首相高市早苗進行雙邊會談，展現信心表示「我們在安排中」。
此外，賴清德總統在10月29日的將官晉升典禮上首次表態「反對推進統一」，被解讀為回應中共中央政治局常委王滬寧日前提出的「和平統一」主張。賴清德強調，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略，反對推進統一。國民黨立委賴士葆對此表示擔憂，認為這種表態可能將兩岸關係的「模糊」轉為「清晰化」，不利於台灣。林佳龍則解釋，所謂「推進統一」就是企圖改變台海現狀，台灣必須持續捍衛台海和平與台灣安全。
