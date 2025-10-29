記者報導賴清德魯莽被懲處！她爆中央社最新回應：洗地失敗還多一條掠奪罪

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平舉行「川習會」前，美國《時代》雜誌10月23日刊出以〈美國必須慎防台灣魯莽的領導人（The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader）〉為題的專文，對於總統賴清德被稱為「魯莽的領導人」，外交部隨即發出聲明回應；而後《中央社》將該「報導」修正為「投書」，並表示將懲處記者、編輯及主管。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（29）日在臉書貼出《中央社》回覆民眾黨聲明表示，國家通訊社高層此舉除了沒有幫賴清德洗刷「reckless」的惡名，反而還幫多安了一個「Predator of press freedom（新聞自由掠奪者）」的罪名。

陳智菡表示，TIME雜誌刊登美國智庫「國防重點」亞洲事務主任Lyle Goldstein的專文，批評賴清德是「魯莽的領導人」，而後外交部膝反射式回應、民進黨則開始抹紅Lyle Goldstein，在reckless成了熱搜關鍵字後，《中央社》隨即發出聲明，稱因「未辨察原文係屬學者投書，不是新聞」，對文章性質做出錯誤描述，為此要懲罰記者、編輯和主管。然而，記者報導的事實並無錯誤，出處甚至還是外交部官方新聞稿，懲處的依據與標準在哪？為此，經民眾黨團發函詢問，《中央社》「對於該篇原始報導查證不周（含投書性質、投書者背景介紹、投書目的探究等），記者與編輯身為國家通訊社員工應有之新聞敏感度、專業度顯有不足，因此考慮給予懲處。」

陳智菡直呼，《中央社》該份回函比外交部更災難，原來現在台灣媒體要報導引用投書，還要先去調查性質、作者背景甚至「目的」，先做出內容分析，而不是判斷該投書是否有報導價值？此外，《中央社》稱「記者與編輯身為國家通訊社員工的新聞敏感度、專業度不足」，這更落實了賴清德對台灣新聞自由的撲殺與掠奪，《中央社》引用的獎懲規範蒼白無力，只有「影響本社名譽」，這形同公然要求記者、編輯只能跟上服膺於權力、對執政者歌功頌德的主旋律。

文末，陳智菡總結，身為國家通訊社，《中央社》高層此舉非但沒有幫賴清德洗刷reckless的惡名，反而還幫賴總統多安一個Predator of press freedom的罪名，到底是要多用力懲處記者才能恢復名聲？《中央社》說「尚待內部討」，但真正應該為貶損《中央社》名譽被懲處的，恐怕不是這則新聞的報導者，而是大張旗鼓要小編發聲明要踐踏記者尊嚴、甘於被權力馴化的那一個、或那群人吧。

