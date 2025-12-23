記者批台灣有事害慘經濟！小野田紀美這招回擊 台網封「日版梁文傑」

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗「台灣有事」發言餘波盪漾仍在持續，日本國內也出現正反兩派的聲音。今（23）日舉行例行內閣會議時，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美被記者問到「是否要請高市節制發言」，她直球回應「完全沒有。」相關片段被轉發到台灣，被台灣網友封為「日版梁文傑」，引發討論。

日本經濟安全保障大臣小野田紀美。（圖／翻攝自小野田紀美官網）

有一名記者在今日的例行記者會上舉手提問，他提及，目前的中日關係惡化前所未有，不僅影響觀光，甚至經濟，現在連熊貓也得歸還，面對目前的狀況，該名記者詢問小野田紀美，是否認為首相的發言應該節制？聽到這個問題，小野田紀美直球回答「完全沒有這種想法。」

記者不死心繼續追問，難道沒有改善關係的想法？針對目前為止那些「火上加油」的發言，也不認為應該要反省？對此，小野田紀美直言：「作為一個國家，明確地表達我國自己的立場是非常重要的。我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地述說自己的主張，我認為今後也應該繼續堅持這樣做。」最後記者解讀小野田紀美的這段發言，諷刺地表示：「我明白了，所以我理解您的立場就是出現經濟損失也無所謂，謝謝。」隨後結束這場對話。

有台灣網友將這段片段擷取後，放上中文字幕分享到網路上，馬上引起網友們的討論，紛紛留言「記者還硬要自己下結論」、「代表發言的很有國格，不卑不亢，超帥！那個記者一直要挖坑什麼意思」、「太酷了」。

更有網友表示，這段問答讓他想起陸委會副主委梁文傑。過去梁文傑在記者會上被問問題時，同樣語氣堅定地表達立場，同時又一針見血的點出問題，受到網友們的認同。

