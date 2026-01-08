記者會滿滿標示【無】挨轟！顧立雄曝原因

▲空軍司令部記者會段落都標示「無」，引發民眾傻言。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 國防部推動「國軍機密資訊精準標示精進作法」，往來公文書、報告書等必須註記機密等級，不過6日才說取消，但空軍司令部昨日上午召開記者會，針對F-16V飛官辛柏毅上尉失聯一事做說明，不過簡報上的內容，段落後面都會加上一個「無」字，引發觀看記者會的國人與立委傻眼。對此，國防部長顧立雄今（8）日表示，精準標示機密等級是為了與美軍實質交流，建立共同圖像是必須做到的基本功。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時詢問國防部昨日在記者會，簡報段落後面都會加上一個「無」字一事，顧立雄表示，精準核密、精準標示機密等級是美軍行之有年做法，國軍為了與美軍實質交流，建立共同圖像是必須做到的基本功。美軍做法是公開資訊表示「Ｕ」（unclassified ），寫在前面，逐頁都會標示「Ｕ」，跟國軍標示「無」是一樣。

徐巧芯說，美軍是建議，不是強烈要求都要做。顧立雄表示，標示機密等級是跟《國家機密保護法》精神是一致的。徐巧芯反問，每一項都要核定，今天報告也是嗎？也有走過《國家機密保護法》的核定程序嗎？

顧立雄表示，對外公開資訊都會進行討論，作業的人都要評斷是機密，還是無。徐巧芯問，公開記者會就沒有任何機密，但還是每一段還要寫個無，大家都覺的很好笑，顧立雄回應說，「我覺得一點都不好笑」，這是對作業人員核定的要求。

徐巧芯說，所有軍官都覺得很莫名其妙，只有你顧部長覺得不好笑。「你們內部文件要怎麼寫是你們的事，但是公開記者會是否還有這樣必要，否則不用取消LINE的事情？吃早餐沒『無』，吃了漢堡『密』，不是本來這樣寫，為何要取消，就是知道太擾民。」讓民眾清楚看得懂記者會的內容才是最重要的事。

