記者林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌籲毋枉毋縱不要雙標

中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民眾黨主席黃國昌今天（18日）說，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，「毋枉毋縱、不要雙標」，不要特定案件就有特定綠媒事先掌握訊息，這才是法治社會該有的原則。

台灣民眾黨18日上午在台北舉行「民眾的事，我們的 事」2026共同政策綱領記者會，民眾黨主席黃國昌 （前左）與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（右）出席。（中央社）

橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。橋頭地檢署表示，林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等給現役軍人，使軍事資料轉交給中國人士。民進黨新北市議員卓冠廷說，現在是非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。

廣告 廣告

黃國昌上午與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人，出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，報告民眾黨2026政策藍圖。

針對林宸佑案，黃國昌會前受訪表示，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，就是毋枉毋縱、不要雙標，不要特定案件就有特定綠色媒體事先掌握訊息，不要看到是綠色的記者做違法的事就擺爛不處理，這才是法治社會應該有的原則。

張啓楷說，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，林宸佑的事情非常嚴重，他覺得心臟壓著一塊大石頭，「台灣真的在走回頭路嗎？」國際媒體會怎麼看這事件，這牽扯到國安、還牽扯到媒體人。

另外，媒體報導，國民黨已連續9年未發放年終獎金，國民黨副主席兼祕書長李乾龍17日證實，將發放年終相關慰問金。媒體詢問，民眾黨今年年終如何。

黃國昌說，過去這一年所有黨工職非常辛苦，作為黨主席，能夠在歲末年終時讓每個人過個好年，應該是他的責任，「去年怎麼發、今年就怎麼發，不會少」。