記者求婚成功、普欽「戀愛ing」 俄年終記者會有粉紅泡泡

在俄羅斯年終記者會上，普欽態度從從容容。(達志影像路透社)

俄羅斯總統普欽的年終記者會，按照慣例，開放記者提問輕鬆有趣的題目。今年的記者會，有俄羅斯男記者上演求婚大作戰，而且在普欽的見證下，還真的求婚成功。而且可能是因為現場充滿「粉紅泡泡」，有其他記者詢問普欽是否「戀愛ing」，他也微笑點頭說「是的」，引來全場驚呼。

在俄羅斯總統普欽的年終記者會上，一位名為Kirill Bazhanov的俄羅斯地方電視台記者上演了一場浪漫的求婚行動。這位記者繫上紅領帶，透過直播向正在收看的女友Olechka提出了「妳願意嫁給我嗎」的求婚請求。普欽對此並不介意被搶走鋒頭，因為整場記者會的話題範圍廣泛。

記者會中，普欽還被問到關於個人感情的問題。當被問及是否相信一見鍾情時，普欽表示他相信這種感覺。更令人驚訝的是，當被問到是否正在戀愛時，他坦承「是的」，但並未透露對象是誰。這種輕鬆的互動並非首次，在2014年的記者會上，普欽也曾回應朋友的提問，承認自己有愛人。專家分析指出，這些個人話題的分享主要是為了營造親民形象。

儘管記者會包含一些輕鬆話題，但關於內政和戰爭的提問仍然被優先處理。近期，普欽的特使飛往美國邁阿密，與川普的特使魏科夫和女婿庫許納就和平計畫進行磋商。普欽特使德米崔耶夫表示，討論「富有建設性」，並將持續進行。

然而，烏克蘭前線士兵對停火前景並不樂觀。烏克蘭總統澤倫斯基對美俄磋商後的發展表示不確定，他呼籲對俄羅斯整體經濟實施制裁，認為普欽尚未感受到足夠的壓力。澤倫斯基的立場顯示出烏克蘭方面對和平談判結果的擔憂，希望國際社會能對俄羅斯施加更大壓力。

