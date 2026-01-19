記者涉共諜案！過來人侯漢廷嗆：檢方編故事

▲記者涉共諜案遭羈押！過來人侯漢廷揭抹紅劇本：檢方編故事。（圖／取自林宸佑臉書）

[NOWnews今日新聞] 綽號「馬德」的記者林宸佑，遭檢方指控《國安法》，法官審理後認為，林宸佑涉案情節重大，且有串證、逃亡之虞，正式裁定羈押禁見，全案仍在調查中。對此，北市議員侯漢廷以過來人身分發聲「這個指控當年也用在我身上，檢方編故事能編出花籃。」

侯漢廷回憶，當年檢方將他採訪軍人的訪談資料，幻想成滲透證據，甚至編造金錢往來，結果開庭證明全是子虛烏有，檢方辦案簡直是在編故事，「直到今天，我仍然對被牽連的軍人朋友過意不去、感到抱歉。」他分析，這類案件的伏筆在於「先行抹紅」。他以向心夫婦案為例，當事人被困台灣四年最後卻辦不下去，但「共諜」罵名已深入人心。

檢調目的是打擊戰力，利用媒體帶風向進行人格抹殺，而非真的查獲國安機密。侯漢廷呼籲大眾面對「黨檢媒合一」的案件應保持謹慎，法律真相往往不是重點，政治標籤才是真正的目標。不要輕易信任官方風向，這類政治案件開頭雷聲大、結尾雨點小，最終可能查無實據，警惕司法淪為政治打壓工具的劇本再次上演。



