記者追問辛柏毅家屬「希望找到家人嗎」引爆眾怒 三立致歉

家屬揪心等待消息，卻有媒體缺乏同理心追問，引發公憤。圖為軍方7日說明F-16墜機事件。（資料照／羅亦晽攝）

空軍飛官辛柏毅日前駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時失聯，目前各單位持續全力搜救。辛飛官家屬發布限動，提及在軍中等待多日未有消息，身心都承受極大壓力，返家途中竟遭《三立新聞》記者守候並要求受訪，被追問「會希望找到家人嗎?要不要說一下話？」情緒一度潰堤，直言氣到真的很想哭，強烈質疑媒體未顧及家屬感受。《三立新聞》發聲明致歉，強調未來對於採訪同理心與專業將更審慎。

辛飛官家屬對外發聲，表示在軍中等待多日未有消息，身心已承受極大壓力，沒想到返家途中竟有三立記者守候並要求受訪，追問「會希望找到家人嗎?要不要說一下話？」情緒一度潰堤，氣到真的很想哭，強烈質疑媒體未顧及家屬感受，誰不想找到自己愛的家人？

廣告 廣告

PTT鄉民炸鍋，9.7萬追蹤的粉專「政知局」也轉發此消息，網友表示「NCC不出來嗎」、「韓院長不是也說過了，就是少了一粒良心嗎」、「上次還把張文案被害人家屬，誤認為是加害人家屬也沒道歉」、「問那什麼問題，誰不希望找到家屬」、「飛官住家地址是誰外流給記者？」

對此，《三立新聞》發布聲明致歉，表示記者在家屬煎熬時刻的採訪行為造成冒犯與打擾，深感歉意。三立指出，採訪當下因認知失誤，已向家屬致歉，並透過在地里長與花蓮基地政戰官協助，再次轉達歉意。同時也啟動內部檢討，於7日晚間舉行教育訓練，重新檢視採訪流程，強化同理心與專業，未來將更為審慎。

【看原文連結】