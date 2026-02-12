記者選題！2025嘔心瀝血之作

Taiwan FactCheck Center

回顧2025年，在眾多查核報告中，有哪些是讓記者們投注最多心力、耗費最久時間，才成功將拆解謠言與真相的「嘔心瀝血之作」呢？

查核記者親自挑選並分享這些最具挑戰性的選題。從抽絲剝繭的複雜謠言，到需要跨界知識的政策議題，每一則報告背後都記錄了追求真相鍥而不捨的真心。

以色列首都陷入火海？

網傳圖片用AI工具檢測發現有高機率為AI生成，但AI工具只能當參考，還需要更多證據，例如：圖片裡的高塔，是否真實存在且遭轟炸呢？

廣告 廣告

查核記者用關鍵字搜尋特拉維夫多棟高塔，再搭配google maps檢視街景，並對照國際媒體報導裡的新聞影像，甚至回顧特拉維夫當天的天氣（網傳影片裡天上無雲、明月高懸），最後終於找出圖片裡燃燒的尖塔應為瑪格尼特塔，但該塔並未被飛彈擊中，當晚也無月亮。

賴清德兒子在美國移民局宣誓

賴清德兒子的國籍爭議起源於2024年總統大選，後續相關議題不時捲土重來。

2025年4月網路流傳一張圖卡，宣稱賴清德兒子在美國移民局宣誓歸化美國籍。與過去政治謠言慣用粗製濫造的變造圖片手法相比，傳言無論從光影或是細節處都幾乎看不到破綻。只能用土法煉鋼的方式，先圖片反搜找到室內裝潢相似的照片，再進一步確認為美國賓州伊利郡的公民入籍儀式畫面，比對出圖片是經變造，原始畫面為不丹籍的男子，根本不是賴清德之子。

碳費與碳稅的議題門檻極高，當「8000億」這個聳動數字在社群媒體流竄時，要在短時間內找到懂歐盟法規、又願意接受查核採訪的專家，比想像中更難。為了找到合適的解答者，記者撥出了將近20通電話，從學界打到業界，卻屢屢碰壁。

直到電話那頭傳來中經院綠色經濟研究中心研究員兼副主任劉哲良的聲音，這條查核之路才終於看見曙光。這20通電話的距離，正是謠言與真相之間，最遙遠也最關鍵的一哩路。

中國江油霸凌案引發的抗議真實存在，但社會不該被「移花接木」的錯誤訊息混淆。有謠言拼湊多段影片稱此為中國多處江油事件升級。

由於相似影片在網路大量流傳，記者先使用Google地圖、不停更換關鍵字在抖音地毯式搜索，最終成功還原影像為香港煙火拉線交通管制。群眾前進的畫面相當壯觀，歷年均有大量影片流傳，因此也花上大量的時間確認。

花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩，大量泥沙衝入光復市區。大家都想要知道為何會造成如此慘重的災情。有人質疑南岸開口堤的砂石場是主兇，說法也被多家媒體及網友引用。

但真的是這樣嗎？我們向多名水利學者請教，得到一致的回覆「大量含砂水體超出河道承洪量才是主因」。與此同時，也回溯古地圖及綜整水利署說法確認，光復開口堤設計早在日治時期已出現，直至民國60年代配合政府治水措施才開始築起現代化的水泥堤防，而砂石場則是在水泥堤防完工後才出現。面對謠言，需要以事實為依據，才能對症下藥，而非輕易臆測。

