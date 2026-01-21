記者「馬德」收中共資金？陸國台辦轟：亂扣「滲透帽子」非首次

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被指收受中共資金，吸收基層士官兵刺探軍事機密，涉嫌違反《國安法》、貪汙等罪，遭檢方收押禁見，大陸國台辦今表示，民進黨濫用司法「亂扣滲透帽子」不是第一次，「煽動兩岸對立對抗，必遭反對。」

大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝《央視》）

大陸國台辦今舉行例行記者會，發言人彭慶恩答覆媒體詢問，做出上述表示。他指出，「民進黨當局濫用司法手段、打壓政治異己、亂扣滲透帽子，已經不是第一次。」他進一步抨擊，「以一黨一己之私，製造綠色恐怖、煽動兩岸對立對抗，必遭反對。」

高雄橋頭地檢署17日偵辦現役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，檢察官偵訊後將現役軍人及捲入的民間人士含媒體記者共5人全部聲押禁見獲准，但檢方以「偵查不公開」為由拒絕說明，引發外界質疑羈押的正當性，以及言論自由與國安違法的界限。

對此國民黨主席鄭麗文日前公開質疑，民進黨把國家安全無限上綱，過去也造成很多冤屈，現在賴政府就是要用這種方式，針對名嘴和新聞從業人員，堵上大家的嘴。

