記錄成長？父母喜替小孩錄「裸身洗澡片」 專家警：反成一輩子惡夢

生活中心／李紹宏報導

不少父母喜歡替心愛的孩子錄下任何一刻，甚至在洗澡時，也會在一旁拍下小孩裸身洗澡，以為這是溫馨表現，殊不知恐造成難以挽回的後果。婦產科醫師指出，現在網路發達，把小孩照片隨意放在社群媒體上，「其實等於替孩子簽下了一份終身無法撤回的公開契約」，直呼未來若被挖出來，那種赤裸感、那種羞恥與無力，會是多麼巨大的打擊！

不少家長喜歡記小孩洗澡，讓醫師頻頻搖頭。（示意圖／PIXABAY）

把小孩洗澡照設私人就沒事？

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專指出，許多家長認為，如果把這些親子照片分享在私人臉書、或是事後刪除便能高枕無憂。但專家提醒，「網路是有記憶的，且記憶力好到令人毛骨悚然。」

廣告 廣告

一旦影像曾公開過，就極可能被他人截圖、備份或轉傳。即便家長事後設為私人或刪文，這些影像可能早已流入無法管控的網路角落。這份所謂的「數位契約」，一旦簽下，終身無法撤回。

「記錄片刻」家長覺得療癒 孩子長大怎想？

此外，蘇怡寧說，家長應試著與未來的孩子「換位思考」。當孩子步入青春期，或在升學面試、談戀愛等重要人生時刻，若發現自己兒時的裸露影像曾被成千上萬人瀏覽，甚至在同儕間流傳，那種羞恥感與無力感將是巨大的心理打擊，「我們現在覺得可愛的紀錄，對未來的孩子來說，很可能是一場揮之不去的數位霸凌」。

尤其傷害往往不只來自陌生人，更可能來自未來同學的一次惡作劇截圖或玩笑，這些都是家長在按下「上傳鍵」時無法預測與控制的風險。

因此，蘇怡寧強調，「愛不該成為孩子長大後的惡夢」。在分享孩子的可愛瞬間前，請務必三思，這份短暫的療癒與關注，是否值得賭上孩子一輩子的尊嚴？

對此，不少爸媽在底下紛紛表示認同，「幫小孩洗澡，或者小孩成功上廁所這件事，沒有偉大到需要公諸於世」、「自己不會把洗澡的影片傳出去給大家看，怎麼都會把孩子的上傳呢」、「這就是為什麼我拚命忍住曬娃娃的衝動，因為我不曉得網路世界裡到底有多少可怕的變態」、「尊重孩子，連他的生活照也不會分享」。

更多三立新聞網報導

他回網紅古娃娃「這段留言」竟被封鎖？網友兩派吵翻：太妙了

阿信重摔再發聲：腦袋沒壞！揭「替補朱孝天」原因 萬網哭爆喊暖心

烏克蘭曝駭人音檔！俄士兵傳「食人肉」止餓：我不在乎別人怎麼想

又見食安！北市16噸蔬果農藥超標全銷毀 「3大熱銷品」上榜

