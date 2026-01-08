記錄時代足跡 書寫生命大藏經

在慈濟人文志業裡，善不只是一種理念，而是一步步走進人群、落實於生活的實踐。有人走進災後現場付出，有人走進歷史長河追尋真實，也有人從一日三餐開始，為生命做出貢獻，透過不同角色與行動，慈濟人文志業串起同一份對生命的尊重與關懷。

災後的光復街頭，滿目瘡痍，對年僅25歲的大愛電視記者陳品潔來說，這一次，她不只是站在鏡頭前記錄，而是走進災區與志工並肩清掃。大愛電視記者｜陳品潔：「身為記者 當然第一個念頭是，我會想要去光復 這就是我的責任，那其實也達到一個職志合一的概念，那相信就是未來不管有什麼狀況，大家都可以願意，再到不同的地方去付出。」

除了走進災區的記者之外，錄製節目的幕後團隊，也走進西域歷史現場，透過"高僧傳鳩摩羅什"的製作與考證，用影像重現千年前大師傳法的真實足跡。慈濟人文志業節目內容創作中心製作人｜孫光中：「這支紀錄片 主要還是記錄，我們高僧傳歌仔戲的製作過程，那戲劇歸戲劇 但是我們還是，需要有真實的東西可以反映，希望讓觀眾了解到，大師他當時 1600多年前的生活，並不是像我們想的這麼地容易，尤其是他傳法的精神。」

證嚴上人開示：「人世間有許多的微妙事，可以有了人文 可以在一個空間，就可以報導了全球的 很多的訊息，所以我感覺 ，人文很重要 也是很有價值，而且 也可以把過去幾千年的歷史，不只是可以用文字去研讀，其實 隨時就可以 在眼前看到了。」

慈濟人文志業行政物管中心總監｜俞坤成：「他們這次 素食餐飲聯盟，他們很用心 都是用，天然的食材 的材料來做。」

不論是在災後現場、歷史長河，或是一日三餐的選擇，人文志業所傳遞的，始終是一分對生命的尊重與實踐，而這份理念，也出現在餐桌上。常不輕餐廳廚師｜羅友謦：「當初會來加入常不輕，是因為被常不輕的理念所吸引，是愛動物 愛地球 愛健康，這三件事情吸引到我，也很榮幸在去年，我們常不輕餐廳，榮獲綠色餐飲指南的，全球最佳全食運用獎。」

證嚴上人開示：「那念愛的支持 也算是真不少，所以覺得說 真的是感恩人文，我們真正的 看看每一個單位，都是很整齊，董事們跟各位菩薩，有來 有空都可以去參觀一下，我們可以這樣分批給他們去參觀，我們真的每一個單位都是很用心。」

呈現真善美是慈濟人文志業的使命，大愛劇"大愛街二巷"同樣也如火如荼拍攝中，趁著上人行腳，三分鐘片花也首次亮相，預計今年五月上檔，期待用美善帶動影響力。

