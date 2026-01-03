訪中前夕表態台灣問題 李在明：一如既往秉持「一中原則」

南韓總統李在明（4）日將開啟為期4天的訪華行程，5日將與中國國家主席習近平會面。而在訪中前夕，李在明接受中國央視專訪表示，南韓對中國最核心關切的台灣問題，將一如既往的秉持一個中國的立場。

李在明提到，韓中兩國建交時，南韓政府和中國政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。可明確表示，南韓始終尊重一個中國，包括東北亞、台灣海峽、兩岸議題在內的周邊議題上，維護和平與穩定對南韓至關重要。韓中兩國的基本關係在建交之初就建立了非常原則性、基本的立場，可以明確的說，南韓政府始終恪守這一立場從未偏離。

李在明認為，韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重，以及對各自立場的相互包容。在此背景下，南韓對中國最核心關切的台灣問題，將一如既往的秉持一個中國的立場。

李在明：此行訪中目的在於消除誤解或矛盾

而被問及此次訪中目的，李在明表示，當前國際局勢動盪不安，一些國家間衝突加劇，在此背景下，南韓和中國的關係對南韓而言至關重要。南韓和中國在歷史、經濟、地緣、政治及安全等諸多領域有著千絲萬縷的關係，東北亞地區的和平穩定、相互尊重及共同繁榮，對中國和南韓而言都是重要的議題。不可否認在過去一段時間，韓中之間確實存在一些誤解或矛盾，這在一定程度上對兩國關係發展造成障礙。

李在明說明，此次訪中目的在於最大限度地減少或消除以往存在的誤解或矛盾，推動韓中關係躍升並發展到新階段，使南韓和中國牢固，確立為相互助力彼此發展的關係。

