訪中剛落幕即赴日！李在明今會晤高市早苗 強調不介入中日關係

南韓總統李在明今（13）日訪問日本奈良縣，與出身奈良的日本首相高市早苗舉行雙邊會談。外界關注李在明是否能在日中關係緊張之際，將「不親中也不反中」的務實立場轉化為韓日合作成果。李在明昨日接受日本NHK電視台訪問時強調，南韓不會介入中日之間的關係。

李在明今日將在奈良縣與高市早苗進行會談延續「穿梭外交」機制，是李在明繼去年8月訪日之後，再次前往日本，也是李在明與高市早苗繼去年10月APEC峰會首度見面後第2次韓日會談。此外，李在明在本月7日剛結束訪中行程，與習近平會談不到一周便轉往東京，時程安排受外界矚目。

《彭博資訊》分析指出，這場會談將考驗李在明在經濟與地緣政治取捨間取得平衡的能力，挑戰在於如何將「不親中也不反中」的務實路線轉化為韓日合作的實質進展。在日中關係因「台灣有事」言論急速惡化的情況下，高市政府尋求與鄰國南韓強化結盟。

這次會談將討論韓日之間的經濟安全保障領域合作，由於中國近期對日本實施軍民兩用品的出口管制，以及對日本進口的二氯矽烷啟動反傾銷調查，讓東京更重視供應鏈韌性。韓日預計討論如何強化供應鏈合作，抵禦來自中國的經濟威脅。另外，北韓核武與飛彈開發問題也將成為會議焦點，兩國將確認日韓及日美韓三方協作的重要性。

對於日中關係，李在明昨日接受日本NHK電視台訪問時明確表示，中國主席習近平就日本對於台灣的立場抱持「非常負面的看法」，他表明南韓無意介入，「這是中國與日本之間的問題，不是我們應該深度介入或干預的事情」。李在明進一步指出，中日之間的任何衝突都會影響東北亞地區的和平，他希望中日兩國能透過對話解決問題。

