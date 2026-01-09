訪中後再赴日 李在明13日奈良會晤高市早苗

南韓總統李在明才剛結束訪中行程，總統府青瓦臺今（9）日隨即宣布，李在明將應日本首相高市早苗邀請，於本月13日至14日期間赴往奈良縣，與高市早苗舉行會談，預計就國際局勢、民生經濟等議題進行共商。

根據《韓聯社》報導，青瓦臺今天發布新聞稿稱，李在明將於13日下午抵達奈良進行正式訪問，這將是李在明就任以來第五次、高市早苗就任以來第二次舉行韓日領導人會談。事實上，李在明在去年10月底出席慶州亞太經合組織峰會（APEC）期間，就已與高市早苗展開交流，他當時在會上表示，按照「穿梭外交」的精神，下次應該由他回訪日本，如果條件允許，希望能前往高市早苗的故鄉奈良縣。

而此次兩人將共商地區及國際局勢，以及經濟、社會和文化等涉及民生的諸多合作事宜，李在明也會於14日出席與高市早苗的友好交流活動，並在參加旅日僑胞座談會後啟程回國。

