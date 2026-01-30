訪中新收穫 英相施凱爾：中國已解除對英國國會議員制裁

英國首相施凱爾(Keir Starmer)今天(30日)表示，中國已解除對5名英國下議院議員與2名上議院議員的制裁，他們先前因批評中國涉嫌侵害維吾爾族人權而遭到制裁。

施凱爾在上海訪問期間接受英國媒體訪問時表示：「我已經提出這個問題…中方的回應非常明確，相關限制已不再適用。習近平主席告訴我，這代表所有國會議員都受到歡迎。」

施凱爾此行是英國首相8年來首度訪問中國。施凱爾追隨近來多位西方領袖的腳步，在美國態度日益難以預測之際，試圖分散外交與經濟風險。

施凱爾今天表示，英國「有很多可以提供給中國的地方」，儘管他推動深化雙邊關係的作法，已引來美國總統川普(Donald Trump)的警告。

法國、加拿大與芬蘭等國領袖近幾週接連訪問北京，他們對川普企圖掌控格陵蘭、以及對北約盟國祭出關稅威脅深感不滿。

川普29日警告，英國與中國打交道「非常危險」。中國外交部今天對此回應表示，「中方願本著互利共贏的精神，與所有國家加強合作」。

施凱爾29日會晤多名中共高層領導人，包括習近平與國務院總理李強，雙方皆強調有必要推動更緊密的雙邊關係。

施凱爾今天對英中兩國企業代表表示，雙方互動「相當熱絡」，並且「已取得一些實質進展」。

施凱爾在中國銀行舉行的英中商業論壇上簡短致詞指出：「英國有非常多可以貢獻的地方。」他並表示，前一天的會談「正是我們所期待的互動層級」。

根據英國首相府，施凱爾此行已簽署多項協議，包括中方已同意，英國公民因商務或觀光前往中國，將可享有免簽待遇。不過，中國外交部今天被問及此事時僅表示，相關免簽安排仍在「積極考慮中」，完成必要程序後，將「適時對外公布」。(編輯 : 廖奕婷)