訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流

經過三天時間，由國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源率領的中國參訪團，昨（4）晚11點多返抵桃園機場；蕭旭岑受訪時回應，本次訪團「成果豐碩」。未來倘若國民黨重返執政，一定會重啟交流。

交流結束！2月2日，由國民黨副主席蕭旭岑率領的約40名專家學者組成參訪團，搭機前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並會見中國政協主席王滬寧等政要；經過三天時間，參訪團於昨天深夜返抵桃園機場。

在接受媒體訪問時，蕭旭岑回應此行「成果豐碩」，例如中方文旅部宣布，開放上海居民前來金門、馬祖自由行，就是一項好的開始；希望接下來也能加強在各領域與中方的交流，累積互信，降低兩岸的緊張關係。

至於被詢問黨主席鄭麗文主張，希望也在台灣舉辦一次同類型的論壇活動時，蕭旭岑回應，過去國民黨早已邀請很多中方的「重要客人」來台參訪。未來如果藍營重新取得執政權，一定會重啟兩岸「雙向、平等、互惠」的交流，一切將「水到渠成」！

