訪中見習近平 芬蘭總理：中國有能力協助結束俄烏戰爭

刻正訪問中國的芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）27日會見中國國家主席習近平，舉行雙邊會談。歐爾波表示，中國能夠協助結束打了近4年的俄烏戰爭。

路透社報導，歐爾波在北京告訴記者，中國及習近平有機會透過影響俄羅斯總統普丁並減少合作，結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

中國官媒新華社報導，習近平指出，芬蘭是最早與新中國建交的國家之一。建交76年來，無論國際情勢如何變化，中芬關係始終平穩發展，堅持相互尊重、平等、面向未來、合作共贏。

習近平說，中芬友好互信具有歷史根基。今年是中國「十五五」開局之年。中國將繼續推動高品質發展，擴大高水準對外開放。雙方要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢遊」，提升全球競爭力。

習近平指出，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願同芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

新華社報導，歐爾波表示，芬中傳統友誼深厚，兩國關係建立在相互尊重、相互信任基礎上，長期穩定發展。去年雙方共同慶祝建交75週年。芬方企業對赴華合作抱持強烈興趣。

報導指出，芬方堅定奉行一個中國政策。芬方欽佩中國發展的傑出成就，讚賞中國在國際事務中發揮重要建設性作用，願同中方加強溝通協調，共同維護世界和平穩定。歐中關係維持建設性發展十分重要，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮正面作用。

