訪北約恐惹俄羅斯?王鴻薇轟外交部:台灣沒條件搞軍事對抗

立委王鴻薇日前在外交及國防委員會質詢時,針對外交部長林佳龍多項爭議發言提出嚴厲批評。王鴻薇首先質疑林佳龍將CNN報導稱為「認知作戰」是嚴重失言,她強調CNN雖然與川普關係不佳,但仍是美國主流媒體,外交部長在立法院公開指稱其配合認知作戰「問題很大、非常不妥」。

王鴻薇隨後針對台灣代表團訪問北約總部一事提出質疑。她指出,北約是對抗俄羅斯的軍事同盟組織,並非經貿組織,在台灣已面臨中國強大軍事威脅的情況下,「為何還要去得罪俄羅斯這個核武大國?」她批評林佳龍「腦筋真的不清楚、好大喜功」,強調台灣沒有條件與核武大國搞軍事對抗。王鴻薇表示,發展外交、經貿合作她舉雙手贊成,但「不要去搞那種軍事對抗」。

關於賴清德總統過境美國東岸的規劃,王鴻薇追問在川習會後、川普明年4月可能訪中的情況下,賴總統能否在短期內過境美東出訪友邦,但林佳龍僅回應「持續規劃中」,未給出明確答案。

針對川習會後的台美關係,林佳龍表示對台美關係有信心,強調美中關係與美台關係可以平行發展,並稱所有資訊都有掌握。王鴻薇則關切美國國防部長赫格塞斯稱美中關係「前所未有的良好」是否影響台美關係,林佳龍回應「至少沒有意外」。

