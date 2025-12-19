訪友斷魂！19 歲男與女友自騎 女友聞撞擊聲回頭目睹斷魂心碎淚崩

記者陳佳鈴／台中報導

一名19歲林姓男子與涂姓女友分騎機車準備前往沙鹿訪友，沒想到在半途就自撞身亡。(圖/翻攝畫面)

台中市南屯區黎明路一段昨（18）日深夜發生一起嚴重的交通意外。一名19歲林姓男子與涂姓女友分騎機車準備前往沙鹿訪友，不料行經黎明路一段時，林男疑因車頭重心不穩，失控碰撞路緣石後重摔並衝撞路樹。騎在前方的小女友目睹男友倒地血流如注，當場悲慟淚崩。林男經送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，死者林男（19 歲）與涂姓女友感情穩定，昨日晚間 11 時 25 分許，林男與涂女各騎一輛機車，涂女車上另載有親弟弟，三人相約從南屯出發前往沙鹿區找朋友。

當時涂女騎行在前，途中突然聽到後方傳來猛烈的金屬撞擊聲，隨即停車查看，驚見男友已連人帶車摔倒在路邊，現場留有大片血跡。救護人員抵達時，林男已無呼吸心跳（OHCA），雖緊急送往大慶中山醫院救治，仍無法挽回年輕生命。

警方初步勘察現場發現，地面留有明顯的擦撞痕跡。研判林男在行駛過程中，車頭重心疑產生晃動，導致機車偏右碰撞人行道的路邊緣石，林男自摔倒地後，身體與車輛再慣性衝撞路旁路樹，造成致命傷勢。

臺中市警局第四分局指出，林男持有合法機車駕照，事發時有配戴安全帽。經家屬同意進行抽血檢測，換算後確認林男並無酒駕紀錄，現場亦未發現任何毒品跡證。

面對突如其來的噩耗，涂姓女友與其弟在現場情緒崩潰，涂男無助地坐在人行道撥打電話求助。警方目前已調閱沿線路口監視器，並報請檢察官相驗，以釐清事故發生時的確切車速與致災原因。

