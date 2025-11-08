訪友飲酒起口角！ 男遭水果刀刺穿下腹血流不止急送醫
台中大里發生持刀傷人案！8號傍晚接近5點，一名61歲男子和朋友飲酒後起了口角，目擊鄰居表示，男子以棍棒毆打朋友後，又拿出水果刀刺傷對方腹部，傷口很深、血流不止嚇壞鄰居，趕緊搶刀制止，而嫌犯也在騎車逃逸不久後被逮，依傷害、殺人未遂罪嫌送辦。
警方在台中大里民宅拉起封鎖線，地上留下斑斑血跡，員警也在現場採証。因為8號下午將近5點，在內新街頂庄巷發生持刀傷人案，目擊的鄰居心有餘悸。
目擊鄰居：「我前面是看到他（嫌犯）在打人，（用什麼東西打）拿一支棍子，吵架之後，我遇到（受傷）那個人站在這，我剛好走出來，我剛好走出來的時候，他說被刺一刀，就跑去那個椅子坐，那個椅子全是血，我跟他（嫌犯）搶刀子，（對方）很高大手多有力，我怕被割到。」
受傷的57歲賴姓男子左下腹穿刺傷、臟器外露，經送醫急救沒有生命危險。不過鄰居指出，兩名男子是舊識，那怎麼會起口角甚至大打出手。
目擊鄰居：「（嫌犯）是這個宮廟的他住這，（傷者）他朋友來找他，今天喝酒啦，不然動手那個人是很好的人，都不會跟人...很有趣的，今天喝一點啤酒，我就看到他們在大小聲，我怎麼知道。」
騎車逃逸的嫌犯，61歲李姓男子也被警方迅速逮到，並查扣作案的水果刀，全案依傷害、殺人未遂罪嫌移送台中地檢偵辦。
