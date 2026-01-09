即時中心／徐子為報導



日前遭中國外交部禁止入境的日本參議員石平，6日上午抵台，展開為期四天的訪台行程。今（9）日上午拜訪立法院後，下午出席研討會，未料途中，新黨副秘書長游智彬竟突然衝進會場，手舉「漢奸」看板，問石平「釣魚台是中國還是日本的」，被架出去，還有民眾追出來揍他，游智彬當場倒地，並揚言提告。石平事後回應，這不是討論問題的方式。





石平今下午與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」



不料，下午2時55分左右，正輪到沈伯洋在台上發言時，游智彬竟突然竄進會場，並衝到會場前方，手舉「漢奸」看板，大聲質問石平「釣魚台是中國還是日本的？」保全馬上介入架出去，還有2名民眾追出來揍他，游智彬當場倒地，並揚言提告。石平當場未多作回應。

快新聞／訪台參加研討會遭游智彬鬧場質問 石平回應了

游智彬鬧場被架出會場，2名民眾追出來揍他，游智彬當場倒地，並揚言提告。（圖／民視新聞）

媒體《中央社》報導，石平會後表示，這位先生說要討論，在民主社會裡面討論任何問題都是可以的；但是他要求討論的方式不對，沒有經過主持人允許，在當事人也完全不知情的情況下舉著牌子衝到面前說要討論，本身不是要討論問題的樣子。

石平認為，要求與人討論問題，應該是溫和地提出需求，透過主辦單位等正常程序提出要求，當然限於時間，不一定可以討論；但是這位先生的處理方式顯然不是討論問題的方式，他還舉著「漢奸」手板罵人，這樣怎麼討論。

石平強調，「討論前就先把我界定為漢奸，我怎麼跟你討論，那不是民主方式，也不是討論問題的方式」。













原文出處：快新聞／訪台參加研討會遭游智彬鬧場質問 石平回應了

