訪問／兩度分手《魷魚遊戲》女星！朴敘俊停戲一年回歸 關鍵原因曝光

記者林汝珊／台北報導

朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的浪漫韓劇《等待京道》，兩人飾演一對曾兩度分手的前任情人，因女方離婚而再度重逢，喚醒過去相愛也傷痛的記憶。兩人近日接受台灣媒體訪問，分享角色心境與拍攝幕後。

朴敘俊在劇中演出橫跨二十多歲到三十多歲的人生階段。（圖／Hami Video提供）

劇中朴敘俊飾演的「李京道」，在第二次分手後借酒澆愁到酒精成癮，甚至住院治療。他坦言在演 20 多歲的京道時，刻意提醒自己不要「演得太年輕」，因為那樣很容易顯得刻意、不自然。至於 30 多歲的京道，則視為一個習慣把情緒累積在心裡、不輕易外露的人。最新劇情中，朴敘俊更展開「耍賴式」強制同居，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌。

元志安表示從前輩朴敘俊身上學到許多。（圖／Hami Video提供）

首次搭檔朴敘俊飾演初戀情侶，元志安也不諱言從對方身上學到許多，「不只是演技，在片場的各種細節中，都能感受到經驗值的差距。成熟、穩定的狀態，也讓我在拍攝時能放心地依靠他。」元志安透露最印象深刻的，是朴敘俊的臨場反應能力，「戲劇拍攝在時間上往往非常緊湊，但他總能精準抓住重點並即時表現出來，讓我深刻感受到他是一位反應非常快的演員，也在表演上學到了很多。」

值得一提的是，《等待京道》也是朴敘俊在暫停演戲一年後的回歸之作。他表示，正因為過去一段時間多半集中在類型片，這次反而被貼近日常的故事吸引，「能夠橫跨二十多歲到三十多歲的人生階段，和角色一起走過時間、思考人生，對現在的我來說很有意義。」

提到台灣，朴敘俊對夜市與在地美食印象深刻，若再度訪台，走進一些貼近日常生活的地方，感受台灣自然的氛圍；元志安則直言，台灣是她最想去的旅遊目的地第一名，「如果有一段長假，我應該會立刻出發，至於吃的，應該不管吃什麼都會很合胃口。」

