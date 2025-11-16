訪問／八木勇征增肌8kg！對背肌超自信 嗨喊：粉絲看了就會想要抱

記者王培驊／台北報導

日本男星八木勇征二度來台舉辦粉絲見面會。（圖／LDH 愛夢悅提供）

日本男星八木勇征今（16）日舉辦海外粉絲見面會「YUSEI YAGI ‘Cross O’ver’ 2nd ASIA FAN MEETING」台北場，二度來台就吸引大批粉絲從機場追到會場。他在見面會前先接受媒體訪問，一現身便用中文自我介紹「我是八木勇征」，談到抵台時看到大量粉絲接機，他害羞笑說：「好像比上次更多人，很多人跟我說『歡迎回來』，感覺真的像回到家。」

八木勇征來台嘗試吃了臭豆腐。（圖／LDH 愛夢悅提供）

被問到昨日前往龍山寺求什麼，他的回答笑翻全場：「希望我吃臭豆腐的時候不要那麼臭。」結果連擲三次筊才成功，但實際吃到後依然招架不住，「工作人員幫我挑最小塊、最不臭那種，還配泡菜，對我來說還是很難入口。」不過台灣美食他吃得超投入，滷肉飯、雞排、芝麻湯圓通通掃盤，甚至一整份套餐外加加點，「台灣的東西太好吃，每一樣都想試。」他也坦言臭豆腐印象最深，「或許習慣後味道就OK了」，並點名想看佐藤大樹挑戰：「一定很好笑。」

八木勇征近期增重 8 公斤，他坦言目前是自己最滿意的體態。（圖／LDH 愛夢悅提供）

這次見面會他準備比上次更多內容，包括米津玄師、中島美嘉、玉置浩二翻唱曲目。他也透露近期為戲增重 8 公斤，靠健身把體態練到滿意，「今天早上還花一個半小時健身，現在最滿意的是背部，是那種看到會想抱的程度。」被問能不能讓粉絲抱，他秒回：「先不要啦，下次第三次來台灣再討論。」

新戲中飾演「最帥社長」的他，被問若來台開公司會想當什麼社長？他笑說想開餐飲店，「用台灣食材做日式料理，但我不會做菜，所以會找會煮的人一起。」聊到團體成員，他點名最想聘澤木、最不想聘木村慧人，八木勇征開玩笑說，「感覺木村會做很多多餘的事情。」

今年即將結束，他透露自己還有件事沒完成，就是想去山邊或海邊的三溫暖放鬆，「一直很想去，但一直沒時間。」他也笑說下次若能來台更久，希望能真正去泡溫泉。至於中文，他現場用中文熟練說出：「我喜歡滷肉飯、炸雞排、不喜歡臭豆腐。」提到夜市看到蒸臭豆腐，他苦笑：「感覺更臭，下次…有勇氣再試。」

最後，他向台灣粉絲深情告白：「第二次來開見面會，真的感覺自己跨越了很多挑戰。機場聽到大家說『歡迎回來』，讓我非常感動，也給我很多動力。希望下一次有機會，能和團體一起回來台灣。」

