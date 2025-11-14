訪問／山下智久讚台灣「好吃的味道」約會周杰倫：他讓我學到很多

記者林汝珊／台北報導

日本男神山下智久明（15日）將在Legacy TERA舉辦「TOMOHISA YAMASHITA 2025台北 talk & minilive」，這是他繼2011年後，時隔5千多天再度以個人身份來台開唱。受訪時他笑說每次來都被粉絲與媒體熱情包圍，「很開心，也很感謝。」透露有額外準備中文，「請台北的朋友錄音給我，我就跟著學，因為想好好把心情傳達給大家。」

山下智久也笑稱自己是小籠包愛好者，也想再吃牛肉麵、滷肉飯；透露上次來台吃到麻辣鍋，自己調醬料「很喜歡！」為了明天三場活動，加上時差影響，他說今晚得早點休息，「需要多吃一點儲備體力。」

廣告 廣告

山下智久笑說台灣有「好吃的味道」。（圖／HIGH HOPE提供）

而距離上一次來台舉行專場，已相隔14年，說起上一次回憶，表示大家都很熱情，投入了很多愛的感覺，「去每個地方都有不同味道，我已經記得台灣的味道」至於是什麼味道？他笑說：「感覺很好吃的味道。」

他也提到過去周杰倫帶他去咖啡廳，「雖然被認出來，但大家很尊重私人時間，都等到我們要離開才上前打招呼，我真的非常感謝。」坦言周杰倫是他相當崇拜的前輩，從對方身上學到許多，希望未來可以再合作。

更多三立新聞網報導

直擊／男神來了！山下智久「睽違14年」重返台灣 700粉嗨翻：我願意

29歲男星喝到大醉「路邊露鳥」！疑被設局⋯遭起訴 超慘下場曝光

《紅白》大洗牌！名單公布「他成台灣第一人」接棒TWICE子瑜

搶金馬前頒獎！中國金雞獎「吳慷仁也被找去」林依晨隔週拚影后

