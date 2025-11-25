訪問／月跑台灣四次！利特「想把家人帶來」激動：要在台灣開餐廳

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR 本月才來台，一連三天在大巨蛋開唱，隊長利特昨（24日）再度旋風抵台，短短一個月內已是第四次訪台，出席保養品代言活動並接受台灣媒體聯訪。他直言每次來到台灣都收到大家滿滿的愛和禮物，「無法用言語表達感謝。」

利特展示自己完美肌膚。（圖／記者趙于瑩攝影）

先前演唱會上，台灣 E.L.F. 送出無人機應援，利特坦言讓他印象相當深刻，「從無人機緩緩升上空，排出 SJ 和 E.L.F. 的字樣，再加上大家的合唱，滿滿的感動在心中，讓我忍不住熱淚盈眶。」被問到成員反應，他笑說大家都想再回大巨蛋辦一次，「到時候我就會喊『我回來了』。」

廣告 廣告

利特把布條當圍巾，不過卻拿反了。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到在台灣的夢想與計畫，他語出驚人地透露：「想帶家人一起來家庭旅遊；如果有機會，真的想在台灣開店，例如飲料店或餐廳。」他強調：「希望這不是夢想，而是一個計畫。我想更深入台灣粉絲、民眾的心裡。」最後利特也向台灣 E.L.F. 告白：「真心真心地想說謝謝，也愛你們。如果有任何能表達感謝的方式，不管是什麼，我都會盡力做到。」

利特比出臉頰愛心，全場都要融化。（圖／記者趙于瑩攝影）

利特鞠躬道謝，相當謙虛。（圖／記者趙于瑩攝影）

更多三立新聞網報導

「國民爺爺」辭世！享壽91歲「最後身影曝光」攙扶上台紅眼眶道謝

子瑜媽發聲了！TWICE高雄開唱「嫁女兒」心情全吐：感動又驕傲

TWICE高雄場逼哭成員！Momo「繁中謝謝ONCE」激動：子超帥der

直擊／SJ利特隔8天又來台！「親民擊掌簽名」中文撩粉 感性喊話全說了

