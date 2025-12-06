訪問／町田啓太來台！大啖麻醬麵、想挑戰臭豆腐 曝身材管理：增重更累
記者王培驊／台北報導
日本人氣男神町田啓太今（6日）上午抵達松山機場，為明天在台北國際會議中心登場的「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」暖身。這是他自2023年以來連續第三年飛來台灣，一現身就被近300名粉絲團團包圍，現場不斷有人激動喊「歡迎回家！」讓他忍不住露出燦笑，直呼每次在台灣機場都能感受到滿滿熱情。
他提著吉他現身也引發討論，町田啓太透露，去年見面會時粉絲許願想聽他彈奏，這次特地帶來「準備完成大家的願望」。至於會不會現場跳社交舞？他笑說：「《10DANCE》還沒播，或許下次可以表演喔！」語氣中藏不住滿滿曖昧保留。町田啓太受訪時笑說：「第三次來台灣，每次都有非常多粉絲到機場迎接，每個人都很嗨。今天還看到粉絲帶小孩來，很驚喜，也很開心。有人跟我說『歡迎回來』，真的讓我覺得回到很熟悉的地方。」
這次他與人氣男星佐藤健「南北同時在台」也成為話題。對於老搭檔近日在高雄參加AAA頒獎典禮，他笑說有聽說對方來台：「但沒有特別聯絡，或許他也不知道我今天來台灣辦活動！」默契地保持低調。他也提到，佐藤健曾送他一把木吉他作為生日禮物，但這次帶的是另一把電吉他。
他與竹內涼真合作的新劇《10DANCE》即將上線，4位主演全都第一次接觸社交舞。町田啓太坦言：「因為大家都沒有社交舞經驗，記舞步真的很不容易。」他分享拍攝時几乎無時無刻都在練舞，「雖然我和兩位女主角以前多少有跳舞經驗，但涼真完全沒碰過舞蹈，他真的非常努力。」他補充，除了舞步難記，整部劇在影像質感上也投入大量心力，「希望大家看到畫面時能感受到我們的用心。」
談到吉他與社交舞哪個比較難？他想了想說：「社交舞比較難。吉他可以自己在家練，但社交舞沒辦法一個人練，還要大空間，而且拍攝時時間非常緊湊。」語氣十分真誠。
身為「超愛吃」的代表，他笑說自己增重時最痛苦：「增重要一直吃，其實很累，反而吃得沒那麼開心。」至於減肥？他大笑：「不吃就好了，所以相對簡單！」被問到台灣美食會不會讓他變胖？町田啓太忍不住笑出來：「因為明天要活動，不能讓臉太腫，所以今天會稍微克制一下，以好的狀態見粉絲。」
但即便要控制飲食，他仍擋不住台灣美食的誘惑。「今天中午吃了滷肉飯和黑芝麻麵（麻醬麵），真的太好吃，一下就吃完了。」他透露自己還想挑戰臭豆腐，「如果時間允許，很想試試看。」聽到台灣肯德基早餐賣「雞蓉粥」時，他驚訝到睜大眼，記者提到現在流行香菜零食，他立刻回：「這個可以買來當伴手禮！」町田啓太連三年來台，但每次都只待在台北。他說：「時間都很緊，還沒機會去別的城市。」當記者建議可以去陽明山泡溫泉，他眼睛瞬間亮起：「我喜歡泡溫泉！如果行程可以安排，我會考慮。」
談到今年的心願，他表示：「包含《玻璃之心》、接下來的新作品，以及這次的台灣見面會，都算是今年的目標。大部分都順利完成，很感謝支持我的粉絲，讓更多人看到我的作品。」粉絲敲碗《玻璃之心》、《10 DANCE》第二季，不少人說如果不拍的話就要開卡車去抗議，因為真的太好看了，他聽了也笑開：「如果大家願意一起去開卡車抗議，我也加入！」並向粉絲喊話：「只要聲量持續，官方聽到，也許就會有機會。」最後，他還分享自己新學的中文，是「好吃」的台語，「因為每樣東西吃完我都會講一次。」完全展現他「台灣美食愛好者」的一面。
