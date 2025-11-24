訪問／藤井風罕見聊「倦怠後黑暗期」！沒忘台粉熱情 中文嗨喊：好棒棒

記者王培驊／台北報導

日本人氣創作歌手藤井風（Fujii Kaze）推出第三張全新專輯《Prema》。（圖／環球音樂提供）

日本人氣創作歌手藤井風（Fujii Kaze）推出第三張全新專輯《Prema》，作品名稱取自梵文，意指「無私、靈性的至高之愛」。他日前接受台灣媒體書面訪問，談到這次創作，他抱著「如果這是人生最後一張專輯也不會後悔」的心境，全程投入、毫無保留。他笑說這張專輯「像是老天替他寫的」，完全沒有遺憾。

藤井風近年進行海外巡演，他表示，對台北留下特別深刻的印象。（圖／環球音樂提供）

藤井風直言，《Prema》讓他嘗試了許多過去沒做到的事，也把自己最真實的光與黑暗都放進作品。「我理想的狀態是沒有自我（Ego），但我想誠實呈現全部，包括脆弱。」他說，談理想、坦承軟弱，對他而言都是音樂裡不可或缺的部分。印度哲學一直是藤井風創作的精神底層，他解釋，這些思想不僅塑造作品，也陪他走過人生迷惘，「每次困惑時，我都會回到那些教誨，提醒自己的句子會一再出現在歌裡。」

藤井風坦言，近期正在努力練習讓心保持平穩。（圖／環球音樂提供）

他透露，最近最強烈感受到「Prema」的瞬間，就是演唱同名歌曲時，「因為我會很清楚自己正在唱什麼。愛跟神對我來說是同一件事，我會思考什麼是愛的極致。」他也希望聽眾能在專輯裡感受到「純粹的音樂」，刻意從老派音樂汲取靈感，強調和弦的豐富、節奏質感，還把完整前奏、Bridge等現代不常見的編曲重新帶回流行音樂中。

談到寫英文歌的挑戰，他坦言曾被「要很酷」的壓力困住，但越放鬆、越交給「比自己更大的力量」，靈感越順。「寫〈Love Like This〉等歌詞的Shy Carter，很勇敢把純粹訊息放進歌裡，他讓我也做到這件事。」藤井風認為英文歌詞更能直接傳達他的真心。而他也首次在〈Love Like This〉MV嘗試愛情故事，讓不少歌迷驚喜。他笑說自己喜歡演戲，但背台詞對他來說太難，「MV比較適合我，不用說太多話。」

藤井風沒忘記台灣歌迷，用中文喊「好棒棒」。（圖／環球音樂提供）

藤井風近年海外巡演，其中台北留下特別深刻的印象，「台北的人跟能量都很溫暖，大家心胸很開。」若要用一首《Prema》曲目代表台北，他選了〈Love Like This〉與〈You〉。去年登台北小巨蛋的畫面仍令他難忘，「好棒棒！！！我還想要再穿著藍白拖去台北玩，屆時請大家要理我唷！然後希望大家都不要忘記那個笑容，要一直很幸福唷。」笑稱這是演出很暖的回憶。他前次訪台還去了九份，過去曾被《神隱少女》嚇到的他，此次反而覺得當地人情味十足，「完全不恐怖，只留下美味的茶、點心和美好回憶。」

因為音樂中常展現出高度靈性，歌迷戲稱他是「心靈導師」。藤井風則說，最近最影響他的一句話是：「不要讓情緒被結果左右。被稱讚也不必太開心，被批評也不該悲傷。」他努力練習讓心保持平穩，「好事壞事都是宇宙的禮物。」這些深度哲學不一定寫成具體歌詞，但他相信只要用那種心境唱、用那種狀態創作，聽眾就能感受到。

《LOVE ALL SERVE ALL》後，藤井風曾一度陷入創作倦怠，是台北拍攝的〈Workin’ Hard〉讓他再次找回動力。當時收到籃球賽事主題曲邀約，讓他重新聚焦於「運動」這個明確主題，也因此在短時間內完成三至四首作品。他形容創作過程就像「在挖掘本來就已經存在的寶物」。

外界以為他嚴謹計畫、意志力強，但他意外坦言：「我是到了最後期限（deadline）才會做事的類型！」《Prema》也是在自訂期限內密集完成。「我最近在學習如何計畫，希望下一次能更從容。」笑說要等他「成長」才行，「如果我沒有再更進一步，就不能發下一張作品。」是否想再選一次人生？他笑說：「不確定我還會不會想當音樂人，也想看看不一樣的自己。」但如果不走音樂路，「我可能會去當英文老師。」

