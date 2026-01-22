訪團夾帶2軍火商 府稱未隱蔽

賴清德總統21日接見「德國馬歇爾基金會（GMF）」跨大西洋訪問團，中華戰略學會資深研究員張競發現，當天外籍訪賓共8位，但總統府新聞稿僅提6位，另2名「神祕人物」是軍火商；該基金會昨再拜會副總統蕭美琴，新聞稿同樣未見2人名字。對此，府方人士表示，新聞稿本來就不會列出所有人，且過去訪團中也曾包含軍火商，並未刻意迴避。

民眾黨主席黃國昌日前訪美回台後，透露有軍火商本周要來搶軍購大餅。不過，據了解，此訪團與黃說的無關。

張競指出，賴清德接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團，耐人尋味的是外籍訪賓共8人，新聞稿僅提到6位，分別是會長霍雪芙、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼、GMF印太計畫主任葛來儀。

張競提及，另2位「諱而不言」的訪賓，座次雖排在最後，但可從座次卡看到姓名，並與賴清德合影，分別是歐洲Quantum Systems的聯合執行長Sven Kruck與ARX Robotics的政府關係主管Brittany Jacob，2家公司皆是軍備供應商，「其實智庫學者夾帶軍備業者見總統不是新聞，實在沒必要遮掩。」

訪團昨天又拜會蕭美琴；蕭表示，面對全球地緣政治情勢動盪，台灣與其他民主國家都面臨許多挑戰，期盼透過此次交流與經驗分享，深化彼此合作，共同因應全球挑戰。雙方也拍了張大合照。

府方人士說明，訪團通常人數很多，新聞稿不會列出全部人名，以21日當天賴總統另一場贈勳捷克前議長艾達莫娃的新聞稿為例，也只列其他2個人名，並未刻意迴避。