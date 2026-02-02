訪團抵北京！蕭旭岑：兩岸關係將如冬日回暖

▲國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源今（2）日上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今（2）日中午抵達中國北京，一行人下午抵達下榻酒店。根據國民黨新聞稿，蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。他說，黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和中國的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，特別是《聯合報》等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

國民黨也發臉書說，國民黨要扮演的角色很清楚：當兩岸產業的溝通者、當我國老百姓的保護者、當兩岸和平的締造者。國民黨說，蕭旭岑等人三天行程包含論壇交流、正式晚宴，以及參訪北京清華大學，以專業交流為核心。

國民黨說，台灣有強項與弱點，中國也是，彼此有很多互補的地方，希望透過交流平台，良性互動，替我國業者帶來生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍。

國民黨說，《中華民國憲法》規定，「我們跟大陸本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。」

