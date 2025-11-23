訪團抵德州會晤政要、走訪台廠 江啟臣：立院會做台商堅實後盾 197

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

立法院副院長江啟臣率跨黨派訪團赴美國與巴拉圭進行國會外交，行程進入第7天，昨（22）日飛抵美國德州達拉斯後，隨即與州議員、市長等政要交流，並實地走訪緯創、系統電子等台商據點，關心台企在美投資與營運情形；江啟臣表示，德州與台灣近年交流更加密切，立法院將持續作為台商最堅實的後盾，全力支持在海外打拼的台商。

江啟臣表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，本次是他一年多來第3度訪問德州，除肯定德州優越的投資環境，亦欣見去（113）年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」（State of Texas Taiwan Office）。

江啟臣也提到，今年10月我國航又新增台灣與達拉斯直線航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以去（2024）年為例，台德雙邊貿易額已達258億美元，台商對德州的投資，也已突破141億美元。

對此，在座賓客咸有同感，表示台灣及德州雙邊關係越來越緊密，德州從州籍到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪台經驗、直航等議題廣泛交換意見。

江啟臣下午一行前往今年8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心該中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美佈局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線、與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。

江啟臣晚間一行出席由總領事蕭依芳主持的台商幹部餐宴，與在美台商齊聚一堂。江啟臣致詞時表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，強調立法院將作為台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼的台商。

