訪團抵德州會晤政要、走訪台廠 江啟臣：立院會做台商堅實後盾
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
立法院副院長江啟臣率跨黨派訪團赴美國與巴拉圭進行國會外交，行程進入第7天，昨（22）日飛抵美國德州達拉斯後，隨即與州議員、市長等政要交流，並實地走訪緯創、系統電子等台商據點，關心台企在美投資與營運情形；江啟臣表示，德州與台灣近年交流更加密切，立法院將持續作為台商最堅實的後盾，全力支持在海外打拼的台商。
江啟臣表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，本次是他一年多來第3度訪問德州，除肯定德州優越的投資環境，亦欣見去（113）年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」（State of Texas Taiwan Office）。
江啟臣也提到，今年10月我國航又新增台灣與達拉斯直線航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以去（2024）年為例，台德雙邊貿易額已達258億美元，台商對德州的投資，也已突破141億美元。
對此，在座賓客咸有同感，表示台灣及德州雙邊關係越來越緊密，德州從州籍到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪台經驗、直航等議題廣泛交換意見。
江啟臣下午一行前往今年8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心該中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美佈局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線、與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。
江啟臣晚間一行出席由總領事蕭依芳主持的台商幹部餐宴，與在美台商齊聚一堂。江啟臣致詞時表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，強調立法院將作為台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼的台商。
照片來源：江啟臣辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
台美百所大學攜手優華語計畫 「學華語・來台灣」品牌持續推進
今年全美外語教學協會（ACTFL）年會，近日於美國紐奧良登場，我國由高教基金會統籌包括故宮博物院、國立傳統藝術中心等17個單位參與，從文化底蘊切入語言學習，更強化「學華語・來台灣」的品牌精神。基金會指出，目前台美2國已共百所大學合作進行「台灣優華語計畫」，並設有7所華語教學中心，將持續推進合作。自由時報 ・ 1 天前
訪德州政要關心台商在美投資 江啟臣：立院會做堅實後盾
立法院副院長江啟臣16日率團出訪美國及巴拉圭，於美國時間22日自巴拉圭飛抵美國達拉斯，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資，以及出席台商晚宴等，江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院會做台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼自由時報 ・ 1 天前
冬天衣服難晾乾！家事達人：善用浴室「乾燥功能」
冬季陰雨綿綿，衣物難以晾乾成為許多民眾的困擾。日本家事達人麻美分享，若衣物在戶外難以晾乾，可善用家中浴室的乾燥功能，不僅能快速乾燥衣物，還能節省整理時間，比起烘乾機更加便利。中天新聞網 ・ 1 天前
今晚開始做！「小雪」易傷寒感冒 醫喊「3招秒暖全身」快存冬天能量
22日就是24節氣的「小雪」。中醫師表示，小雪像是冬天的前奏，小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式，這時候若稍不注意，很容易傷寒感冒，手腳冰冷甚至過敏；建議透過早睡一點、把腳暖好等生活模式，讓身體存「冬季能量」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
光電環評加嚴 經濟部：加強推動屋頂型並評估提修法
（中央社記者潘姿羽台北23日電）立法院修訂環評法等衝擊光電產業環評，台灣太陽光電產業協會等7大公協會為此發出聲明，直指是「台灣能源轉型大挫敗」。經濟部坦言，近期接獲業者陳情與反應，現階段正在釐清影響、研議做法，也會評估是否提修法。中央社 ・ 1 天前
賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導日本首相高市早苗因對台海安全問題主張與中國發生衝突，遭停止進口日本水產、赴日觀光反制，總統賴清德則發文大吃壽司力挺...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全面「藍白合」將衝擊藍營議員席次？ 侯友宜鬆口表態了
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前藍白陣營主席高峰會，宣示將深化藍白合作，然而民眾黨主席黃國昌擬在新北選區廣泛提名候選人，恐衝擊藍營議員席次。新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦
台灣鐵路公司1108次區間車第4節車廂車壁今日清晨被發現有大面積塗鴉，噴上藍色英文字及紫色外框。鐵路警察局獲報後，目前已組成專案小組，調閱周邊監視器積極偵辦中。台灣鐵路公司表示，停在七堵站場的EMU934今日清晨6時許，機員進行整備時，發現第4節車廂外，有大面積塗鴉，第一時間便通報鐵路警察局，並進行自由時報 ・ 1 天前
電影"大濛"奪金馬4大獎 賴清德:讓我們重新走進台灣歷史現場
生活中心／綜合報導 第62屆金馬獎落幕，張震睽違4年再度稱帝，影后則由中國女星范冰冰拿下，而講述白色恐怖的電影"大濛"，本屆入圍11項，榮獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，成為本屆最大贏家。總統賴清德在第一時間發文祝賀，大讚陳玉勳導演，帶我們重新走進台灣的歷史現場，讓這些故事能夠被世界看見。頒獎人西島秀俊vs.桂綸鎂：「第62屆金馬獎最佳男主角得獎的是，張震"幸福之路"。」宣布最佳男主角當下，張震用雙手摀住臉龐，難掩激動情緒，因為這是他相隔四年，再度封帝。第62屆金馬影帝張震：「我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分，電影是一個團隊的製作，每一個人都很重要，謝謝你們，沒有你們的努力，看不到我的表演，謝謝你們。」感謝攝影、幕後團隊，以及最愛的家人一路支持，至於最大獎最佳劇情片，則是不負眾望。第62屆金馬獎最佳男演員張震。（圖／台視提供）頒獎人廖慶松vs.李屏賓：「金馬獎最佳劇情片，得獎的是"大濛"。」第62屆金馬獲獎團隊導演陳玉勳：「我要謝謝這一次，沒有入圍的陳麒文攝影師，他是我心中比珍珠港還大的遺珠，然後也要謝謝盧立民，他也是這一屆，非常閃亮的一個遺珠，然後謝謝在天上護佑我們的，前輩前人謝謝。」講述白色恐怖歷史的電影"大濛"，橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等四座大獎，成為本屆最大贏家。演員獎部分，除了新科影帝張震、影后由中國女星范冰冰拿下，男星曾敬驊，以"我家的事"榮獲最佳最男配角，女配角則由17年磨一劍的陳雪甄，以壓倒性的15票，全票過關。電影"大濛"奪金馬4大獎。（圖／民視新聞）總統賴清德（11.21）：「我非常喜歡陳玉勳導演，用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌。」頒獎前一天，總統賴清德現身影廳、力挺國片，得獎後在第一時間更發文祝賀，稱讚"大濛"帶我們重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣，電影還沒正式上映，未演先轟動，口碑已經獲得滿堂彩。原文出處：電影「大濛」奪金馬４大獎成最大贏家 賴清德：讓我們重新走進台灣歷史現場 更多民視新聞報導加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上民視影音 ・ 1 天前
高市稱「台灣有事」引日中關係 外交部：難直接解讀「將協防台灣」
日本首相高市早苗於國會答詢時，若中國對台灣動用軍艦並伴隨行使武力，可能構成「存立危機事態」，引發中國反彈，禁止進口中國水產品，呼籲中國公民暫緩赴日，日中關係緊張。對此，外交部判斷，尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。太報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 4 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 7 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 7 小時前