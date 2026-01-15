訪夜市當眾抽菸挨批 長治鄉長吳亮慶道歉承諾改進

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長治鄉長治夜市原本設在潭頭路長興國小大門口，因為被檢舉近日移往田中路，由於不斷反映，長治鄉長吳亮慶特地前往關心，有鄉民見到鄉長來夜市，遞菸請吳亮慶抽菸，沒想到遭人PO網批評；吳亮慶說明，鄉親遞菸及抽菸都在戶外，當時沒有注意到旁邊有人，他表示歉意，未來會多加注意，而網路上有許多匿名批判，則認為是選舉對手惡意的攻擊。

長治夜市有20年以上歷史，近期遭到檢舉路邊擺攤、妨害交通，遭到警方取締，夜市一度停止營業，受到不少鄉民關切，業者經協調後移往較不影響交通的鄉道田中路擺攤，鄉長吳亮慶特別前往視察及關心，了解民眾及攤商的意見，有鄉親遞菸給吳亮慶，當場就抽起來菸來，被PO上網批評不尊重民眾。

吳亮慶表示，他個性直爽，本來就有抽菸及吃檳榔，鄉親請他抽菸，由於都在戶外，所以就點菸抽，沒有注意到附近有其他人，他表示歉意，以後會改善。接著他批評網路上PO文有針對性，還匿名攻擊，更不讓人解釋，分明是惡意攻擊，可能是選舉快到了，才會有人刻意在網路上操作。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

