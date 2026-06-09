訪帛琉博物館「台灣原住民族特展」 蕭美琴親題「8字」盼台帛友誼長存

記者劉秀敏／台北報導

蕭美琴參訪帛琉國家醫院（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴近日率團出訪我國友邦帛琉，展開五天四夜的「帛榮專案」，今（9）日下午參訪帛琉國家醫院及國家博物館。蕭美琴表示，公共衛生是攸關人民健康與生命的重要工作，也是總統賴清德高度重視的施政優先事項。蕭美琴肯定台帛長期醫療合作成果，感謝台灣醫療團隊持續投入帛琉醫療服務，並指出雙方在公共衛生、文化、教育及基礎建設等領域交流合作密切，展現共同促進人民福祉及深化夥伴關係的成果。

蕭美琴首先前往帛琉國家醫院參訪，並聽取新光醫院簡報醫療計畫，隨後致詞時感謝帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）的接待，並表示歐宜樓也兼任衛生部長，肩負照顧帛琉人民公共衛生的重任，這是攸關人民健康與生命的重要工作。台灣很榮幸能有機會與帛琉攜手合作，為帛琉人民的健康與福祉貢獻心力。

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蕭美琴提到，政府也特別感謝每隔幾個月就前來帛琉貢獻醫療專業的台灣各大醫院及執業醫師，新光醫院是台灣極為優秀的私立醫院，在與帛琉的合作中扮演領導角色，台灣也還有其他醫院及醫療專業人員，正以不同的方式與帛琉共同努力。

蕭美琴參訪帛琉國家醫院（圖／總統府提供）

蕭美琴表示，本次行程中，也見證許多雙方合作領域的成果，其中包括基礎建設、農業、水產養殖、文化及教育等，很感謝也有機會親眼見證在公共衛生領域的合作成果。在場的衛福部次長林靜儀本職是一名醫師，不僅是帛琉事務專家，更是醫療衛生專家，多年前也曾與她一同在台灣立法院共事。林靜儀一直為推動台帛交流合作方面提供諸多協助，協助台灣尋求深化台帛整體關係的最佳途徑。外交部也在第一線提供支援，除了公共衛生，也全力協助與帛琉相關的事務。

蕭美琴強調，公共衛生確實是至關重要的領域，也是賴總統施政的優先事項。賴總統是台灣歷史上首位醫生出身的總統，自就任以來，即高度重視公共衛生，這是其專業領域的一環，他同時也親自主持「健康台灣推動委員會」。

蕭美琴也提到，賴清德在擔任副總統期間，出訪巴拉圭或宏都拉斯等國時，總是高度關注公共衛生計畫，顯見這是賴總統的重要施政優先項目，感謝台帛夥伴關係讓台灣有機會成為世界上一股良善的力量，展現積極促進公共衛生與全球健康的熱忱與貢獻。

蕭美琴參訪帛琉國家博物館（圖／總統府提供）

隨後，蕭美琴一行前往帛琉國家博物館，在館長Olympia E. Morei-Remengesau導覽下，參觀男人會館、帛琉巴貝多島巨型土構遺跡展、「台灣原住民族特展」，以及西班牙、德國、日本殖民地時期及美國託管時期文物展區。蕭美琴也在「台灣原住民族特展」的訪客簿上簽名並寫下「台帛共榮，文明長興」，盼台帛友誼長存、共榮發展。

蕭美琴參訪帛琉國家博物館，也在「台灣原住民族特展」的訪客簿上簽名並寫下「台帛共榮，文明長興」（圖／總統府提供）

帛琉國家博物館成立於1955年，是密克羅尼西亞地區歷史最悠久的國家博物館，館藏涵蓋帛琉歷史、藝術、人類學各領域。2005年，帛琉國家博物館遷入柯羅Ngerbeched地區的現址永久館舍，並設立台灣原住民族常設展，以台帛共同的南島語族淵源為主軸，呈現台灣原住民族文化，是台帛文化合作最具歷史意義的奠基之作。2025年雙方更推動「台灣藝術家駐村計畫」，邀請台灣藝術家赴帛進行駐地創作，以藝術為媒介深化台帛文化對話，並配合行政院「青年百億海外圓夢基金計畫」，接待台灣青年來帛進行見習與文化交流，成為重要的合作平台。

蕭美琴參訪帛琉國家博物館（圖／總統府提供）

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