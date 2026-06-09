訪帛琉博物館「台灣原住民族特展」 蕭美琴親題「8字」盼台帛友誼長存
記者劉秀敏／台北報導
副總統蕭美琴近日率團出訪我國友邦帛琉，展開五天四夜的「帛榮專案」，今（9）日下午參訪帛琉國家醫院及國家博物館。蕭美琴表示，公共衛生是攸關人民健康與生命的重要工作，也是總統賴清德高度重視的施政優先事項。蕭美琴肯定台帛長期醫療合作成果，感謝台灣醫療團隊持續投入帛琉醫療服務，並指出雙方在公共衛生、文化、教育及基礎建設等領域交流合作密切，展現共同促進人民福祉及深化夥伴關係的成果。
蕭美琴首先前往帛琉國家醫院參訪，並聽取新光醫院簡報醫療計畫，隨後致詞時感謝帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）的接待，並表示歐宜樓也兼任衛生部長，肩負照顧帛琉人民公共衛生的重任，這是攸關人民健康與生命的重要工作。台灣很榮幸能有機會與帛琉攜手合作，為帛琉人民的健康與福祉貢獻心力。
蕭美琴提到，政府也特別感謝每隔幾個月就前來帛琉貢獻醫療專業的台灣各大醫院及執業醫師，新光醫院是台灣極為優秀的私立醫院，在與帛琉的合作中扮演領導角色，台灣也還有其他醫院及醫療專業人員，正以不同的方式與帛琉共同努力。
蕭美琴表示，本次行程中，也見證許多雙方合作領域的成果，其中包括基礎建設、農業、水產養殖、文化及教育等，很感謝也有機會親眼見證在公共衛生領域的合作成果。在場的衛福部次長林靜儀本職是一名醫師，不僅是帛琉事務專家，更是醫療衛生專家，多年前也曾與她一同在台灣立法院共事。林靜儀一直為推動台帛交流合作方面提供諸多協助，協助台灣尋求深化台帛整體關係的最佳途徑。外交部也在第一線提供支援，除了公共衛生，也全力協助與帛琉相關的事務。
蕭美琴強調，公共衛生確實是至關重要的領域，也是賴總統施政的優先事項。賴總統是台灣歷史上首位醫生出身的總統，自就任以來，即高度重視公共衛生，這是其專業領域的一環，他同時也親自主持「健康台灣推動委員會」。
蕭美琴也提到，賴清德在擔任副總統期間，出訪巴拉圭或宏都拉斯等國時，總是高度關注公共衛生計畫，顯見這是賴總統的重要施政優先項目，感謝台帛夥伴關係讓台灣有機會成為世界上一股良善的力量，展現積極促進公共衛生與全球健康的熱忱與貢獻。
隨後，蕭美琴一行前往帛琉國家博物館，在館長Olympia E. Morei-Remengesau導覽下，參觀男人會館、帛琉巴貝多島巨型土構遺跡展、「台灣原住民族特展」，以及西班牙、德國、日本殖民地時期及美國託管時期文物展區。蕭美琴也在「台灣原住民族特展」的訪客簿上簽名並寫下「台帛共榮，文明長興」，盼台帛友誼長存、共榮發展。
帛琉國家博物館成立於1955年，是密克羅尼西亞地區歷史最悠久的國家博物館，館藏涵蓋帛琉歷史、藝術、人類學各領域。2005年，帛琉國家博物館遷入柯羅Ngerbeched地區的現址永久館舍，並設立台灣原住民族常設展，以台帛共同的南島語族淵源為主軸，呈現台灣原住民族文化，是台帛文化合作最具歷史意義的奠基之作。2025年雙方更推動「台灣藝術家駐村計畫」，邀請台灣藝術家赴帛進行駐地創作，以藝術為媒介深化台帛文化對話，並配合行政院「青年百億海外圓夢基金計畫」，接待台灣青年來帛進行見習與文化交流，成為重要的合作平台。
更多三立新聞網報導
帛榮專案深化台帛邦誼！蕭美琴：台灣是世界良善力量 與友邦共榮發展
印太築島鏈防線防中共伸手滲透 蕭美琴揭帛琉「三層次」合作基石
花蓮工地主任獲救、新竹氣爆！蕭美琴出訪帛琉急關切 向第一線救護致謝
接連被賴清德、蕭美琴放鴿子 鄭運鵬：不要認為連續兩次我就會屈服的！
其他人也在看
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
鼎泰豐最強不是小籠包？ 婦產科醫師狂讚「隱藏貨色」：這個更厲害
鼎泰豐的筷子引起熱議，婦產科醫師沈煌彬稱其為真正的「隱藏菜單」，認為手感卓越、操作順手。許多網友也對鼎泰豐筷子表達讚賞，強調其品質令人印象深刻。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
全台水庫狂補2.1億噸水 湖山與南化蓄水率進入3字頭、曾文穩定回升
梅雨鋒面持雖然在部分地區造成零星災情，但也為全台各地水庫帶來了極為豐沛的雨量，經濟部水利署預估，這波降雨將為全台水庫帶來超過2億噸的豐沛水量，特別是前陣子降雨量表現
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
爆秘戀徐至琦！郭鑫首鬆口「揭兩人真實關係」 認了：她一直是我的女神
郭鑫近日遭爆與徐至琦私下約會、互動密切，女方日前出席活動時坦言仍在認識階段，並鬆口表示「對方有主動」，讓緋聞持續延燒。對此，郭鑫9日出席電影《腎上腺母侵》首映會時首度回應相關傳聞。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
少年股神翻車！台股震盪引爆違約交割 佳必琪與群聯遭3券商通報
台股雖然在今（9）日迎來強勢大反彈，但由於上周四、上周五連續2個交易日的連續修正，加上本周一市場再度遭遇沉重賣壓而重挫，劇烈的股價波動已經引爆了市場資金鏈斷裂的連鎖反應。證券交易所與櫃買中心在今日盤後同步公告最新的重大違約交割案件，顯示有投資人因資金調度不及，在熱門電子股上出現集體違約的情況。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
左左右右高中畢業了！「5歲就出道」絕美成年模樣曝光
台灣雙胞胎童星組合「左左右右」自從5歲就在演藝圈出道，憑藉可愛又活潑形象，紅遍大街小巷，還曾四度登上美國知名節目《艾倫秀》可見他們的高人氣。如今13年過去了，現在的他們都已高中畢業了，成年後的模樣再度掀起討論。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。