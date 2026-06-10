訪帛琉「失聲」！蕭美琴「巧克力外交」快斷貨 清晨登山幫國人踩點

〔記者陳昀／台北報導〕率團訪問帛琉最後一天，副總統蕭美琴今在媒體茶敘上一開口，沙啞的聲音立刻成為全場焦點，蕭透露，因為她每天從早一直聊到晚、不停地交流，並私下加碼清晨6點登山踩點的行程，幫國人實測帛琉的陸地旅遊；此外，此行帶來600份「台帛友好巧克力」伴手禮，在當地已經發到快斷貨，可見此次交流的廣度。

蕭美琴透露，這趟除了在惠恕仁總統的引導下再次見證帛琉的美麗，雙方也一直在討論，除了美麗的海洋，喜歡浮潛、潛水之外，台灣人可能喜歡什麼，所以她昨天自己加碼行程，大清早6點多，親自攀爬帛琉海邊的登山步道。

廣告 廣告

蕭美琴指出，就她多年觀察，台灣人不分銀髮族、年輕人，都非常喜歡登山、健行，有不同層次的陸旅遊憩需求，帛琉不只海上美景知名，陸上旅遊同樣具備潛力，台灣的世曦工程正積極協助當地規劃自行車道與人行步道等基礎建設，希望結合帛琉引以為傲的大自然環境，讓台灣人一來再來。

蕭美琴提到，帛琉受到中國觀光「武器化」的脅迫，觀光人數不斷大幅波動，一下子人很多、一下子禁止，或有不同層次的管控。不過，近期不少歐美遊客開始盛行到帛琉度蜜月，帛琉人也非常期待台灣鄉親一來再來，「我自己出海一天都覺得意猶未盡，希望能珍惜在這裡的每一天」。

此外，蕭美琴這次「帛榮專案」出訪也在當地掀起「巧克力旋風」，蕭美琴表示，她除了與帛琉政界、傳統領袖交流之外，在走訪基層、專案會勘時，也跟帛琉居民有全面性的互動，這次她隨身帶了600份巧克力當伴手禮，已經發到快沒有了，也證明這次接觸範圍非常大。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

蕭美琴：台、帛、美攜手 維護區域安全

台灣帛琉合作涵蓋經貿觀光 引入電動巴士、評估設置自行車道

民眾問總預算何時過？ 葉元之竟回嗆「人綠腦殘」引爆眾怒！

