訪德州政要關心台商在美投資 江啟臣：立院會做堅實後盾

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院副院長江啟臣16日率團出訪美國及巴拉圭，於美國時間22日自巴拉圭飛抵美國達拉斯，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資，以及出席台商晚宴等，江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院會做台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼的台商。

江啟臣16日率領國民黨籍的洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨籍的莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨籍的張啟楷等立委及隨行人員共14人，搭機出訪美國及巴拉圭。

江啟臣在達拉斯設宴款待德州參議員Brent Hagenbuch、眾議員陳筱玲、普萊諾(Plano)市長John Muns及理查森(Richardson)市長Amir Omar等人。江啟臣致詞時表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，這是他一年多來第三度訪問德州，除肯定德州優越的投資環境，亦欣見去年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」，今年10月我國航又新增台灣-達拉斯直線航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以去年為例，台灣與德州雙邊貿易額已達258億美元，台商對德州的投資，也已突破141億美元。

對此，在座賓客咸有同感，表示台灣及德州雙邊關係越來越緊密，德州從州籍到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪台經驗、直航等議題廣泛交換意見。

江啟臣一行也前往今年8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心該中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美佈局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線、與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。

