訪德掀旋風！波蘭遊客找蔡英文合照嗨喊：有追蹤IG

記者游任博、許芷瑄、江文賢、陳君傑／德勒斯登-台北報導

前總統蔡英文訪歐掀起旋風，不只許多留學生和僑胞歡迎，還有波蘭遊客認出蔡英文，詢問能不能合照，讓她大吃一驚，遊客也說其實早就有追蹤蔡英文的IG。小英前總統的高人氣，讓駐歐盟代表謝志偉分享14年前和蔡英文及蕭美琴的訪歐照片，寫下正是因為台灣人面對內外紅統相逼，仍堅韌捍衛自由民主人權，這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著台灣旋風和蔡英文魅力。

前總統蔡英文訪歐。

波蘭遊客：「是蔡英文嗎？很高興認識你。」

前總統蔡英文：「我也很高興認識你。」

波蘭遊客：「可以跟你拍張照嗎？」

前總統蔡英文：「當然。」

還有波蘭遊客認出前總統蔡英文。

真的是又驚又喜，能在德國捕捉台灣前總統，波蘭遊客馬上搶合照，小英也驚訝瞪大眼，實在沒想到，人在德國還能被波蘭遊客認出。

前總統蔡英文：「很高興認識你。」

波蘭遊客：「祝你在德國有美好一天。」

前總統蔡英文開心與波蘭遊客合照。

開心合影完，小英不忘交代幕僚，留信箱方便傳送照片，不過這幾位眼尖認出小英的波蘭遊客，還早已追蹤小英instagram。

記者：「認出你是台灣前總統，有沒有覺得很欣慰？」

前總統蔡英文：「我也不知道為什麼。」

記者：「他好像有追蹤您的instagram。」

連記者採訪時，小英都一邊和周遭民眾打招呼，可見高人氣，更不用說是來自台灣留學生的熱烈歡迎。

來自台灣留學生的熱烈歡迎。

留學生：「在這邊念碩士。」

前總統蔡英文：「念什麼？」

留學生：「念生物的。」

前總統蔡英文：「我也覺得太難了。」

留學生：「這邊還可以，現在沒有到很難。」

前總統蔡英文：「年輕就是本錢，那你要加油喔。」

留學生：「好，謝謝總統。」

30多位僑胞到柏林聽小英演說。

前一天還有超過30多位僑胞到柏林自由會議聽小英演說，還自製手板應援，不只小英高人氣，副總統蕭美琴日前訪歐也獲跨國議員歡迎，讓駐歐盟代表謝志偉有感而發。

駐歐盟代表謝志偉有感而發。

謝志偉PO出14年前跟蔡英文及蕭美琴的訪歐照片，寫下雖未能在場，但仍感受到德國朋友們的雀躍心跳聲，正是因為台灣人面對內外紅統相逼，仍能堅韌地捍衛自由民主人權，這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著台灣旋風，和蔡英文魅力，繼副總統後，小英接力讓世界聽見台灣民主聲音。

