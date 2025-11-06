訪文選樓（組詩）／周麗

周麗

荒草肆意地生長

木質樓梯搖搖欲墜

昭明太子駐立在破敗的歷史長河

枯草無精打采

彷佛祝福著無情的光陰

攤開的《文選》與積塵黏在一起

屋頂的蝙蝠撲騰著翅膀

荒涼簌簌落下

無人打理的建築

因為遊客稀少

就連綠植都黃著臉

漠然看著石階被黃土覆蓋

塌著腰的文選樓

一句詩興也提不起

◆秋日百杏園

秋天走進杏花園

眼前不見一株杏花

貧瘠的枝頭像老人骨節分明的手指

被風搖晃著落寞

杏花只愛春光

不給其他季節一絲憐憫

◆南北溫差敘事

北方的秋是個短命鬼

稍一露臉就害羞地縮回了腦袋

昨夜窗縫還漏著桂香

今早霜已給路燈裹上厚棉襖

南方還在與夏熱戀

短袖洗了又曬，曬了又穿

空調外機嗡嗡轉著

彷佛聲嘶力竭的蟬鳴

從南飛到北，最後回到中部的家

初雪降臨與揮汗如雨

在平行時空裏同時存在

此時，一片雲飄過淮河

瞬間更換了臉色