訪新加坡出席台商活動 江啟臣：立院會做最強後盾

（中央社記者王承中台北10日電）立法院副院長江啟臣訪問新加坡，今天出席亞洲台商聯合總會理監事聯席會議開幕典禮時表示，跨黨派立委共同出席活動，展現支持台商永遠是不分黨派最大共識，立法院會做台商在海外發展的最強後盾。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院副院長江啟臣昨天抵達新加坡訪問，並於晚間出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」歡迎晚宴及今天舉行的開幕典禮，現場貴賓包括國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽、林倩綺、民進黨立委邱志偉、何欣純等人。

江啟臣在致詞時表示，「台商在哪裡國力就到哪裡，台商就是國力的延伸」，很榮幸代表立法院長韓國瑜及立法院暨「中華民國立法院世界台商之友會」，向所有台商致上最高的敬意與祝福。此行不只是要感謝「亞總」台商的付出，更肩負促進台星雙邊關係的任務。

江啟臣指出，台商扮演積極有效的橋梁，促進台星之間的貿易合作、投資發展，此次會議選在新加坡舉辦意義非凡；他曾任8年的「台星國會議員友好協會」會長，見證這些年來台星雙方經貿及其他領域的關鍵發展，特別是2014年生效的「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），在該架構下雙邊貿易額逐年增加，截至去年雙邊貿易更突破430億美元。

江啟臣表示，期許未來推動進階版的ASTEP協定，不只是保障經貿投資，納入數位經濟，更要從此向外延伸至東南亞、大洋洲其他國家、直至全世界。

江啟臣指出，台商展現「人飢己飢、人溺己溺」精神，縱使在世界各地發展，卻始終心繫台灣。立法院是大家的「娘家」，歡迎大家隨時回家，本次跨黨派立委共同出席活動，展現「支持台商永遠是立法院不分黨派最大共識」，立法院會做台商在海外發展的最強後盾。（編輯：林興盟）1141210