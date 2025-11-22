訪新北濟安宮讚公益 蕭副總統：台灣是良善福地
（中央社記者黃旭昇新北22日電）副總統蕭美琴今天出席新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮，稱讚台灣是良善的福地，濟安宮是地方重要信仰中心，長年投入公益，盼協助推動防災與社區韌性。
副總統蕭美琴今天出席新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，並與參加來賓一起合影。
蕭副總統在典禮上表示，濟安宮是地方重要的信仰與文化中心，並承傳地方精神，長期投入公益，包括捐助獎助學金、消防車與救護車。她也期許大家能夠加強防災意識。
蕭副總統表示，面對天災要推廣防災士訓練，學會保護自己、幫助別人、守護社區，盼望宮廟體系一起推廣。她說，台灣是全世界良善的福地，是最有互助、慈悲精神的地方。
蕭副總統提到，日前接見績優捐血人代表，台灣人捐血的比例在全世界數一數二；有許多數據也顯示出台灣人願意出錢出力從事公益，包括花蓮風災鏟子超人展現出台灣人良善的精神，願意為他人甚至世界付出善心。在國際動盪之際，她感謝所有為地方付出的人，共同為國家祈福。
談及行政院普發現金一萬元，蕭副總統也特別提醒民眾，登記普發一萬元時要小心防詐，詐騙是世界各國共同面臨的挑戰。她知道有些國人會將普發的一萬元拿來做公益、行善事，也要代表台灣人民感謝大家對公益的付出。
民進黨立委蘇巧慧也出席典禮，讚許地方社團、宮廟與政府等共同努力建設地方。她表示，希望透過參與地方活動，聽到民眾第一手、第一線的聲音，感受到民眾的溫度，也讓自己被更多人認識。（編輯：黃世雅）1141122
