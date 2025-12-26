訪日中客成長下跌至3% 店家：歐美遊客多、影響不大

拿起相機自拍，或是來張大合照留念，日本東京的觀光區聚集來自世界各國的遊客，中國和日本關係緊張，中國客不來，但不少店家直言影響並不大。

淺草店家土屋薰表示，「對我們店裡來說並沒有太大的影響，今（2025）年一整年看下來，歐美的客人一直是最多的，東南亞的客人則是有時多、有時少，根據不同時期變動。」

根據日本觀光局統計，11月訪日中國人，較去年同期僅成長3%，成長率從10月份的22.8%大幅下跌，但另一方面11月外國遊客人數，整體較去年成長10.4%，達到351萬8000人，創下11月份新高。顯示中國以外，其他國家的遊客人數依舊迅速成長，只是回到問題的開端，新資料也曝光。

公視國際記者施勗皓報導，「中日關係持續緊張，有日本的在野黨議員是拿出資料指出，日本首相『高市早苗』在答詢時的發言，並不在內閣官房事先準備的資料當中。」

從書面上可以看到，當被問及存亡危機事態的具體案例時，建議回答為「政府將綜合所有資訊進行判斷」，如果再被追問的話，則建議回覆「不便評論」。

由此可知，高市早苗的發言，是臨場反應的結果，不過話都說出來了，面對中國不斷施壓，還向聯合國及歐洲國家告狀，學者認為日本除了冷靜應對，更應該積極研擬對中策略。

東京大學綜合文化研究科教授阿古智子認為，「這次雷達照射的事件，中國用英文對外宣稱，他們確實有事先告知，並把錄音檔拿出來，非常讓人淺顯易懂，就算不是軍事專家也會覺得真有其事。」

阿古智子續指，「日本目前沒有戰略性的對中政策，如果只講自己覺得對的事情，或是自己相信的事情，在戰略上是無法和中國打交道的，日本必須確實拿出屬於自己的主張，同時必須創造自己的論述。」

一句台灣有事的言論，延燒超過1個多月，日本想息事寧人，偏偏對方卻動作頻頻，如何取得國際話語權，或許是日本該思考的課題。