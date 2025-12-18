訪日人潮創新高！11月陸客仍逾56萬 林氏璧直呼不聽話

時逢日本紅葉季，2025年11月訪日外國人數高達351萬，創下11月新高。（取自Unsplash）

儘管中國官方曾呼籲民眾暫緩赴日，日本旅遊熱度仍持續升溫。日本政府觀光局公布，2025年11月訪日外國人數達351萬8000人，創下史上11月新高，其中中國旅客仍有56萬2600人入境，引發旅遊達人林氏璧直呼「怎麼這麼不聽話」。同月台灣訪日人數達54萬2400人，同樣刷新11月紀錄。

為何在警示下仍擋不住人潮？

根據日本政府觀光局資料，2025年1至11月累計訪日人數已達3906萬5600人，不僅提前超越去年全年3687萬人，也幾乎確定全年將首度突破4000萬大關。單看11月，訪日人數年增10.4%，共有19個市場創下當月新高，累計至11月已有17個市場寫下歷史紀錄。美國更首度在單一年份突破300萬人次，成為繼中國、韓國、台灣後第4個達標的市場。

11月主要來源國排名依序為韓國82萬4500人、中國56萬2600人、台灣54萬2400人、美國30萬2500人、香港20萬7600人。其中，中國旅客年增率僅3.0%，為今年最低，成長明顯趨緩；台灣則年增11.1%，表現亮眼。

中國旅客真的少很多嗎？

林氏璧分析，中國官方呼籲避免赴日後，市場確實出現影響，但幅度有限。以過往比例推算，若未出現中日關係緊張，11月中國訪日人數原可達71萬人，如今實際為56萬，約少15萬人，與先前估算取消機票數量相近，減少者多半為團客，自由行影響相對較小。他也因此感嘆，在警示之下，仍有大量陸客照樣赴日。

日本官方則指出，來自歐洲、美洲、澳洲及中東的旅客成長強勁，成功分散對單一市場的依賴。林氏璧也認為，日本並未把雞蛋放在同一個籃子裡，即使中國旅客後續減少，其他市場仍有機會補上空缺，甚至不排除台灣有機會躍升為第2大客源。

