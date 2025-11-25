訪日前夕合體柯文哲 黃國昌：柯關心台灣安全籲理性對話別火上加油

民眾黨主席黃國昌率青年團訪日。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌（11/25）今天出訪日本，他行前在松山機場指出，民眾黨前主席柯文哲認為區域的和平、安全、穩定對於台灣的安全至關重要，當中日彼此之間發生對立衝突的時候，應該呼籲的是各方都能夠理性對話，而不是在旁邊火上加油，讓對立更加激化。

黃國昌昨與柯文哲一起拍影片，被問起未來黨務如何分工，黃國昌表示，他和柯文哲可以說是無所不談，不僅僅是黨務，台灣目前內憂外患交迫，特別是民進黨政府繼續的違法濫權，怎麼樣來解決這件事情，一直都是他和柯文哲共同關心的事情，他和柯兩人彼此之間大概沒有什麼話題是不談的，很深入地針對各項議題交換意見。

他說，討論完了以後，其實比較多的事項是執行，政治的核心在執行力，每天都在執行每一天應該要做的工作，柯文哲非常有分際，中央黨部到目前為止，柯文哲在擔任主席的時候、還是到現在，都沒有柯的辦公室；柯文哲有另外的辦公空間，但是不會造成彼此溝通上面的隔閡。

黃國昌表示，這次的訪日，柯文哲也非常關心，柯認為區域的和平、安全、穩定對於台灣的安全至關重要，當中日彼此之間發生對立衝突的時候，應該呼籲的是各方都能夠理性對話，而不是在旁邊火上加油，讓這個對立更加激化。「對我們來講，台灣應該在東亞區域和平穩定上扮演和解的平衡點，而不要成為對立的衝突點。」

至於黃國昌昨宣布柯文哲未來要有「土城十講」，黃說，因為柯文哲在土城被關押的時候念了非常多的書，認為每一本書都蘊含著作者的智慧，以及可以帶給讀者的啟發。所以「土城十講」柯文哲會希望從念過的這些好書裡面所擷取的智慧，能夠跟更多的朋友們一起分享。

黃國昌強調，柯文哲對於「土城十講」胸有成竹，絕對不會像賴清德的「團結十講」講了一講就講不下去，這個「土城十講」當然有一點自我嘲諷的意味，但也凸顯了當面對民進黨政府政治上追殺的時候，作為在野黨重要的領袖，柯文哲的高度和格局。

