訪日坐高市早苗辦公桌遭轟「沒水準」 陳宥丞還原實情反嗆：青鳥變青蛙

台北市議員陳宥丞日前貼出自己坐在日本首相高市早苗的辦公桌的照片，不料卻慘遭網友砲轟。（圖／取自陳宥丞臉書）

民眾黨主席黃國昌日前率領青年團訪日，並在拜訪日華懇會長古屋圭司時，受邀進入自民黨總裁、日本首相高市早苗的辦公室參觀，隨團的民眾黨台北市議員陳宥丞便發文分享自己坐在高市辦公桌的照片，不料卻遭網友砲轟無禮。對此，陳宥丞今天（28日）再度發文說明，自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照，為參訪留作紀念，本就是他們常態的接待流程之一，「青鳥變青蛙、凸顯井底之蛙醜態」。

黃國昌近日率黨內青年團訪問日本，傳出原本想見前首相麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、等親台派政治人物都遭婉拒，但隨團的陳宥丞卻在臉書上PO出與麻生太郎的合影，被抓包是拿上次跟著前主席柯文哲訪日的舊照來發文，被網友們酸爆。

此外，黃國昌率團拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司時，受邀進入高市早苗的辦公室參觀，陳宥丞也PO出自己坐在高市早苗辦公桌的照片，不料又遭大批網友留言砲轟「超級沒禮貌」、「真的很丟臉」、「國中生畢業旅行的水準」、「丟臉丟到日本」、「有夠沒水準」。

對此，陳宥丞今天上午則發文解釋，自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照，本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念。簡單說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。

陳宥丞批評，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白 有在總裁桌位置合影，這樣行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態，「青鳥變青蛙」。

陳宥丞還說，新聞露出後，日方友人表達詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣，讓他不禁直言，都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲。



