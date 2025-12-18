訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

2025年11月訪日外國人351萬，創史上11月新高；台灣54萬人次訪日，亦為史上11月新高。示意圖。本報資料照片

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上11月新高；台灣54萬人次訪日，亦為史上11月新高；「中國還有不聽話的56萬人訪日」。

根據日本政府觀光局（JNTO）12月17日公布的數據顯示，2025年11月訪日遊客人數達到351萬8000人，比去年同期增加58萬人（10.4%），創下11月的歷史新高。林氏璧表示，2025年1至11月累計已經3906萬人，超過了去年一整年的3687萬人，今年肯定會創下訪日最高紀錄。韓國、美國、台灣等19個市場，都創下了11月最高紀錄，累積到11月有17個市場創下了史上最高紀錄。美國第一次破300萬，是繼中國、韓國、台灣之外第4個一年可以超過300萬人訪日的市場。

他說，前5名為韓國82萬4500人（較去年增加10.0%）、中國56萬2600人（增加3.0%）、台灣54萬2400人（增加11.1%）、美國30萬2500人（增加22.2%）、香港20萬7600人（減少8.6%）。

林氏璧表示，今年前面6個月，中國和韓國旅客各拿了3個月第一名，7至9月都是中國遙遙領先。10月和11月韓國又奪回冠軍了。報告中分析可能是因為航線增加的影響，包括仁川到成田還有鹿兒島都有增加。台灣這個月人數已經和中國不相上下了，都在55萬上下。

至於中國大陸外交部呼籲民眾暫停日本旅遊，但赴日的陸客還有56萬人，林氏璧表示，最早的報導說取消49萬張機票，這是到年底前1個半月的數字，11月估算取消約3分之1的18萬張。以2024年來看，最高發生在7月的77萬 ，11月是54萬，是最高月份的7成。今年最高則是8月的101萬，以這樣的比例來算，如果沒發生中日關係緊張，假設比例和去年差不多的話，11月應該會有71萬人次訪日。現在僅有56萬，少15萬，的確和估算取消的機票差不多。

他說，而這些少掉的應該多半是團客，自由行的旅客影響較少。「不過國家都苦口婆心的希望你們不要去危險的日本了，最後本月351萬中，中國旅客僅比預期中少了15萬，你們怎麼這麼不聽話呢 ?」

報告中分析中國市場：「除訪日需求進入平淡期外，中國政府也呼籲暫緩赴日。儘管如此，因航空座位數較去年冬令航季初期有所增長，訪日外籍遊客人數仍超越去年同期」。

林氏璧表示，很多地方和去年相比增幅非常的亮眼，前幾名是俄羅斯97.8%、墨西哥53.0%、中東46.8%、義大利45.8%、西班牙28.7%、德國33.8%、北歐27.7%、印度22.8%、印尼15.5%、馬來西亞14.8%。到日本旅遊的外國旅客在很多國家都有非常大的成長。

「日本很明顯沒有把雞蛋放在同一個籃子裡」。林氏璧表示，若中國的旅客接下來會銳減，其他市場的旅客有機會一定程度的補上來的。也許到12月會看到更大規模中國旅客的減少？台灣應該有機會到第2名。

