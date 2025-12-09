訪日必下載！防災App「地震、海嘯、火山」秒收警報 還支援緊急通話

日本一款App可以即時收到地震海嘯警報，且可選擇繁體中文。翻攝Threads



日本青森縣東方外海日本時間昨天（12／8）深夜11點15分左右（台灣時間晚上10點15分左右）發生規模7.5地震。當地劇烈搖晃，一半的日本幾乎都感受搖晃。總統賴清德也發文表達關心與慰問，「面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。」

對台灣人而言，日本是出國觀光的首選，交通部觀光署統計今年（2025）1月至9月，最多台灣人去的國家是日本，總人數累計501萬3366人，平均每個月就有55萬人次赴日旅遊洽公。

不少旅客看到青森外海強震，再度開始緊張強震是否侵襲日本。日本各種防災資訊也被廣泛討論，就有網友發文分享，赴日期間，如果想要掌握最新的災害等警報，可下載1款免費的App，掌握即時訊息。

這一款App就是「Safety tips」，在Play商店與App Store都有上架。Safety tips除了提供日本每日天氣資訊，還有氣象廳發布的緊急地震快報、海嘯警報、氣象警報、火山噴發警報；還有指定避難所、公共交通等資訊，以及可連結至日本新聞網站、災害相關實用資訊網站，獲取最新資訊。

對遊客更有幫助的是，Safety tips還有流程圖表告知旅客在目前狀況下應採取的行動，更有旅行中遭遇困難時可前往求助的網站列表，例如日本大使館與領事館名單列表及「身體不適時的指引」，甚至提供「災害應急會話」，設想災害發生之際，與周圍日本人溝通時可用的例句。

網友指出，Safety tips是日本觀光局針對外國遊客安全而推出，非常建議近期要前往日本或已經在當地的人使用。有十二大防災安全功能，尤其是地震資訊超詳細，支援全繁體中文外，也可以設定預報地點，有多國語言災害應變會話，還附上了緊急聯絡處資訊，可直接用App功能撥打緊急電話，就算遊客沒有可以通話的SIM卡也可以緊急求救。

