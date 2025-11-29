訪日本見不到麻生太郎、小池百合子！黃國昌稱各黨熱情接待：行程滿滿

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌率黨團到日本訪問，但卻傳出想拜會自民黨副總裁麻生太郎、東京都知事小池百合子等政要都被拒絕。不過，黃國昌昨天晚間自日本返台，今（29）日被問到是否會覺得可惜時堅稱，「不會啊」，還說各個政黨熱情接待，大家都覺得收穫滿滿。

黃國昌今天出席「極端氣候下跨域整備與韌性強化論壇」，接受媒體聯訪時被問到這次沒見到麻生太郎、小池百合子會不會覺得可惜？黃國昌稱，「不會啊」，已經跟日本幾個主要政黨負責青年相關事務的人進行深度交流，日華懇會長古屋圭司也親自接待，青年學子能夠在沒有顧忌的情況下詢問，大家都覺得收穫滿滿。

黃國昌強調，各個政黨熱情接待，甚至一場會談中出席十幾位議員，真的非常感謝。他還提到，有一天日本國會正在進行密集程序，拜會時候正在進行黨首辯論，讓他印象最深刻的是，三點就要進行黨首辯論，結果兩點時候參政黨主席神谷宗幣還親自接待，到快三點才離開。

黃國昌說，願意花這麼多時間在年輕人身上，看得出日本社會、政黨非常重視年輕人，也關心怎麼提升年輕人對公共事務的參與度。

談到這次日本行心得，黃國昌強調，這次日本行可以說是行程滿滿、收穫滿滿，除了跟日本主要的政黨廣泛地針對日本聯合政府理念交換意見外，也針對日本跟年輕人連結特別深的新興政黨在社群平台及街頭上實際宣講等，第一線近距離觀察，並跟很多日本重要民間機構進行參訪跟重要交流。

黃國昌還稱，到讀賣新聞時候看到讀賣新聞的社長可以挺起腰桿子說，讀賣新聞的新聞從來不會受到政黨、政治或財閥影響，真的令人非常羨慕。他指出，昨天最後一站到了日本的日間照護中心，看到日本提供銀髮族恢復健康以及有尊嚴的生活，這值得台灣借鏡學習，台灣還有很長的一段路要走。

黃國昌說，青年團成員認為，有機會跟日本政界跟民間有這麼深度交流，第一線近距離觀察，都覺得非常有收穫。他相信，未來台日友好關係持續深化，以及謙卑學習、引進日本做得好的地方，這都是未來值得努力的方向。

