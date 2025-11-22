訪日瞭解「台灣有事」 ! 中共兩棲作戰大幅增 美海軍作戰部長特別要日盯緊「它」...

11 月 17 日，美國海軍作戰部部長考德爾（Michael C. Corder）正式訪問日本，就亞太地區安全及海上合作議題進行交流。期間，他提及中國海軍的建設進展，並指出中國近期在航母與兩棲攻擊艦等大型艦艇的發展速度引人關注。 圖:翻攝自菲常視野

[Newtalk新聞] 11 月 17 日，美國海軍作戰部部長考德爾（Michael C. Corder）正式訪問日本，就亞太地區安全及海上合作議題進行交流。期間，他提及中國海軍的建設進展，並指出中國近期在航母與兩棲攻擊艦等大型艦艇的發展速度引人關注。

《華盛頓郵報》報導，中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。

中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。圖為福建艦。 圖:翻攝自菲常視野

在談及亞太盟友合作時，考德爾強調，與日本、韓國、澳洲等國的協作對美國維持地區海上力量的重要性，並指出透過盟友合作可形成規模可觀的聯合力量。他同時提到，希望盟國在國防投入上承擔更多責任，並建議日本將防衛支出提升至 GDP 的 5%，以增強地區防衛能力。

此外，考德爾在訪日期間表示理解日本政府在台灣議題上的立場，並簡要提及美韓間的核潛艇合作計畫，指出相關規劃仍處於初步構想階段。

分析指出，美方此次訪日行程，除了關注中國海軍發展，也涉及推動亞太盟友提升防衛能力與加強多邊軍事合作，以應對地區安全挑戰。

