訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥

日本流感疫情比去年提前一個月爆發，單周通報病例數已暴增至19萬6895人，比前一週增加1.35倍，其中20歲以下年輕族群占比高達80%。有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，服用成藥無效後，發現了一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約台幣2000元起，比直接到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波流感疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關。

民眾旅日發現線上看診服務。（圖／OHDr. YT）

在日本旅遊時突然生病，對於人生地不熟的旅客來說十分困擾。有民眾在日本旅遊期間不幸感染重感冒，即使服用成藥也未見好轉。幸運的是，他發現了一項線上看診服務，讓他能直接透過視訊與醫師溝通。這項服務特別之處在於醫師精通日文、英文及中文，解決了語言溝通障礙的問題。

廣告 廣告

使用這項線上看診服務相當簡便。民眾只需透過LINE或臉書帳號註冊單次會員並進行預約，安裝視訊通話應用程式後即可與醫師面談。完成看診後，透過信用卡付款，醫師會開立處方簽，藥品可選擇配送或到附近藥局領取。一次線上看診費用（未使用日本健保）包含初診、系統費及手續費約10200日圓，再加上藥費，總共約台幣2000元起跳，比直接到日本診所看診領藥便宜一半。

線上看診服務約台幣兩千起。（圖／TVBS）

目前日本流感疫情比去年提前一個月爆發，情況相當嚴峻。根據統計，全日本醫療機構單周通報病例數已暴增至19萬6895人，比前一週增加1.35倍。厚生勞動省的追蹤資料顯示，11月3日至9日這一週內，全國定點醫療機構回報了8萬4183名流感確診患者，其中20歲以下的年輕族群占比高達80%，總計6萬7150人，顯示疫情呈現低齡化趨勢，甚至有兒童因流感併發腦炎的重症個案。

前台大感染科醫師林氏璧表示，日本許多專家擔心，由於現在學校尚未完全放假，小朋友們的傳播速度較快，接下來可能會向較年長的人群傳播。醫師分析，日本流感迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」有關，該病毒株呈現多處基因變異，導致本季突破性感染增加。不過，接種疫苗仍然有效，能降低重症和住院風險。台灣預計在農曆春節前後進入下一波高峰，民眾應儘速接種疫苗做好防護。

更多 TVBS 報導

流感季降臨！1縣市19～49歲免費打疫苗 出國前趕快接種

日本流感單週確診8.4萬！疫苗打氣增 最強冷空氣襲台

鄉下買普拿疼「8顆170元」比較貴？藥師揭內幕：只賺10元

乳房硬塊不是乳癌！婦人查出10公分大腫瘤 竟是「罕見疾病」

