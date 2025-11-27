訪日第三天！黃國昌曝到東京先去「這地方」

▲民眾黨主席黃國昌率團訪日，拜會日本台灣交流協會。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（27）日率青年訪日團展開第三天行程，拜會日本台灣交流協會、讀賣新聞東京本社、笹川和平研究所，並前往法政大學及東京大學兩岸關係研究小組座談。黃國昌表示，他是看日本漫畫、日劇長大，抵達東京後第一件事便到二手書店找漫畫。

民眾黨晚間發布新聞稿指出，日本台灣交流協會隅修三會長今年9月上任後訪台期間拜會民眾黨，並與黃國昌進行交流。隅修三會長表示，據說民眾黨得到了年輕人的支持，是努力給予年輕人希望的政黨，並願意傾聽青年心聲、給予舞台。他表示希望借這個機會多聽台灣年輕人的意見。

黃國昌也分享「看日本漫畫、日劇長大」，抵達東京後第一件事便到二手書店找漫畫。台北市議員陳宥丞則指出，台日青年透過音樂、動漫、創作產業早已緊密連結，「JAM JAM ASIA」音樂節即是文化交流的重要契機。

民眾黨指出，雙方並針對公共衛生、防災合作、經濟情勢與台積電熊本二廠等議題交流。隅修三會長指出，熊本二廠動工象徵台日產業合作再前進；在防災領域，台日推動「投入式水位計」合作，有助提升山區崩塌與堰塞湖預警，是近年代表性成果。

訪團續訪《讀賣新聞東京本社》，就 AI 時代新聞業挑戰交流。前木編輯負責人表示，《讀賣新聞》有2000名記者分布全國，「這樣的資訊收集與採訪能力是任何 AI 都無法取代的」。黃國昌指出，相較台灣社會對媒體信任度下降，《讀賣新聞》等日本媒體仍能維持專業、自主與獨立監督政府，「堅守新聞倫理令人敬佩」。他強調，對比台灣媒體環境與理想日益脫節，看到日本媒體能理直氣壯說出最基本新聞原則「內心非常感動」。

長期研究全球和平與東亞安全的笹川和平研究所，由常務理事、前安倍政府國安幕僚兼原信克與多位專家學者與訪團討論。雙方就印太安全、外交協調、防衛合作展開交流，日方並介紹近期台日美三邊安全兵棋推演，旨在強化民主夥伴政策協調與突發情勢的責任分工。

針對國防預算，美方希望日本將國防支出提升至GDP 5%，兼原信克直言「有難度」。日方智庫強調，國家安全不能僅依賴軍事力量，更要強化社會基礎韌性，尤其能源供應鏈。台日同為島嶼國家，能源高度依賴海運，「能源進不來，再多戰機艦艇都無法運作」。研究員並提及台灣能源政策，坦言台灣目前沒有核能，但能源轉型壓力日增，核能的安全性與必要性都必須被認真考量。能源治理是台日共同課題，未來需互相學習，提升韌性。

民眾黨訪團接續前往法政大學，直接走入國際政治課堂，與日本學生交流。黃國昌受邀講課，分享從法學教授轉為政治工作者的心路歷程，以及台灣民眾黨在年輕世代中的發展。他指出，民眾黨作為 2019 年成立的年輕政黨，長期受傳統媒體打壓，因此更善用社群平台及街頭動員傳遞政策理念。他也提到台灣正探討聯合政府可能性，因此格外關注日本聯合執政的合作經驗。

民眾黨表示，雙方並就青年政治參與展開熱烈討論，包括如何吸引青年投票及不同世代政治期待。黃國昌表示，青年參與形式快速轉變，「如何讓青年願意投票」是台日共同面臨的重要課題。

最後，訪問團與東京大學兩岸關係研究小組座談，該小組為日本唯一聚焦台灣議題的跨校、跨領域團隊，雙方就台灣政治發展、兩岸關係、國防軍購等議題深入交流。

