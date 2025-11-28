訪日見不到政要PO舊照取暖！陳宥丞坐自民黨總裁大位 遭轟無禮竟惱羞反嗆

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日率青年團赴日參訪，據悉原本打算約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥和東京都知事小池百合子等政要，卻都遭拒。其中隨團的台北市議員陳宥丞，PO出與麻生太郎的合影，不僅被抓包拿前次跟著柯文哲訪日舊照來發文，甚至還被發現跑去坐在自民黨總裁座位上，遭網友砲轟無禮。然而陳宥丞昨（27）日深夜解釋，「自民黨幹部請我坐下來拍照的」，更反嗆網友「台灣就是有你們，才會只有青鳥沒有思考！」

黃國昌率民眾黨青年團赴日參訪，受到日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司邀請，進入日本首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，並與辦公桌合照；卻意外引起網友嘲諷，更酸稱「是去蹭日本總理的桌子」、「重大突破！跟桌椅合照！」。

而民眾黨台北市議員陳宥丞26日發文，表示自己二度到東京拜訪有著70年歷史的自民黨，還提到前次到訪有幸和前首相麻生太郎閉門會談，這次更以副團長身份在進入高市早苗的辦公室；同時他還PO出與麻生太郎的合影，以及坐在自民黨總裁辦公桌的照片。

然而，陳宥丞與麻生太郎的合影，卻被網友抓包是拿上次跟柯文哲到日本訪問拍的舊照，服裝、髮型都跟這次參訪不同。遭網友開酸「發舊照片取暖？誠實很困難嗎？」、「這是幾時拍的?跟其他團員合照的衣服不一樣ㄟ」、「以為拿舊照片就能唬弄. 這次丟臉丟大了」。

同時陳宥丞貼出坐在自民黨總裁辦公桌的照片，更被酸「超級沒禮貌與無知」、「沒家教沒禮貌，進去辦公室隨便坐人家位置擺拍，丟盡台灣人的臉」、「非常的失禮！最起碼的禮節都不懂，還敢出國丟台灣人的臉」；陳宥丞深夜解釋，「自民黨幹部請我坐下來拍照的」，更反嗆網友「台灣就是有你們，才會只有青鳥沒有思考！」





陳宥丞反嗆網友「台灣就是有你們，才會只有青鳥沒有思考！」（圖／翻攝自陳宥丞臉書）





